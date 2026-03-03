Рейтинг@Mail.ru
Израильским военным приказали занять дополнительные позиции в Ливане - РИА Новости, 03.03.2026
10:26 03.03.2026 (обновлено: 10:31 03.03.2026)
Израильским военным приказали занять дополнительные позиции в Ливане
Израильским военным приказали занять дополнительные позиции в Ливане
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац отдали приказ военным продвинуться и занять дополнительные стратегические позиции на юге... РИА Новости, 03.03.2026
Израильским военным приказали занять дополнительные позиции в Ливане

ЦАХАЛ приказали продвинуться и занять дополнительные позиции в Ливане

ТЕЛЬ-АВИВ, 3 мар - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац отдали приказ военным продвинуться и занять дополнительные стратегические позиции на юге Ливана, об этом заявил сам министр обороны Кац.
"Премьер-министр Биньямин Нетаньяху и я распорядились, чтобы Армия обороны Израиля продвинулась и взяла под контроль дополнительные стратегические позиции в Ливане с целью предотвращения нападения (сил "Хезболлах" - ред.) на приграничные населенные пункты Израиля", - говорится в сообщении Каца для прессы.
Армия обороны Израиля нанесла удар по складу оружия ливанского движения Хезболла в районе Дахие - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
"Хезболла" раскритиковало власти Ливана за запрет военной деятельности
2 марта, 20:58
 
