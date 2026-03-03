https://ria.ru/20260303/livan-2078113735.html
Израильским военным приказали занять дополнительные позиции в Ливане
Израильским военным приказали занять дополнительные позиции в Ливане - РИА Новости, 03.03.2026
Израильским военным приказали занять дополнительные позиции в Ливане
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац отдали приказ военным продвинуться и занять дополнительные стратегические позиции на юге...
ливан
израиль
Израильским военным приказали занять дополнительные позиции в Ливане
ЦАХАЛ приказали продвинуться и занять дополнительные позиции в Ливане