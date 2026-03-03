Рейтинг@Mail.ru
Ливан отводит армию от границы с Израилем, пишут СМИ
10:22 03.03.2026 (обновлено: 12:06 03.03.2026)
Ливан отводит армию от границы с Израилем, пишут СМИ
Ливанская армия отвела часть своих подразделений с опорных пунктов на границе с Израилем в районе Айта аш-Шааб, утверждает ливанская газета Al-Akhbar. РИА Новости, 03.03.2026
в мире
ливан
израиль
военная операция сша и израиля против ирана
ливан
израиль
1920
1920
true
в мире, ливан, израиль, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Ливан, Израиль, Военная операция США и Израиля против Ирана
Ливанские военные
© AP Photo / Hussein Malla
Ливанские военные
БЕЙРУТ, 3 мар - РИА Новости. Ливанская армия отвела часть своих подразделений с опорных пунктов на границе с Израилем в районе Айта аш-Шааб, утверждает ливанская газета Al-Akhbar.
"Ливанская армия отводит свои силы с приграничных позиций в Айта аш-Шааб, Аль-Каузах, Дебель, Рамия, Айн-Ибль и Рмейш в направлении военной базы в Айтите",- пишет издание.
По данным газеты, подготовка к отводу пограничных сил началась с понедельника после получения информации о планах израильской армии продвинуться к населенным пунктам первой линии.
Работа ПВО Израиля во время иранской атаки на Тель-Авив - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
"Хезболла" нанесла удары по авиабазе в Израиле
Заголовок открываемого материала