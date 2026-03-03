https://ria.ru/20260303/livan-2078112309.html
Ливан отводит армию от границы с Израилем, пишут СМИ
Ливанская армия отвела часть своих подразделений с опорных пунктов на границе с Израилем в районе Айта аш-Шааб, утверждает ливанская газета Al-Akhbar. РИА Новости, 03.03.2026
