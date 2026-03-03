Литва готова обсудить возможность отправки войск в Иран

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Литва готова по просьбе США обсудить вопрос отправки своих войск для участия в операции против Ирана, но пока таких запросов не получала, заявила советник президента Литвы по внешнеполитическим вопросам Аста Скайсгирите.