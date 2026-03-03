Литва готова обсудить возможность отправки войск в Иран

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Литва готова по просьбе США обсудить вопрос отправки своих войск для участия в операции против Ирана, но пока таких запросов не получала, заявила советник президента Литвы по внешнеполитическим вопросам Аста Скайсгирите.
"Пока что мы не получали такого запроса, но, конечно, если мы его получим, мы вместе с другими союзниками рассмотрим его", - сказала Скайсгирите в эфире радио Žinių, отвечая на вопрос ведущей о том, готова ли Литва отправить войска против Ирана по просьбе США, если те решат начать наземную операцию.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.