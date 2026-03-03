"Росатом" поддерживает контакт с руководством АЭС "Бушер" в Иране

"Абсолютно спокойная и управляемая ситуация в коллективе... Есть чувство того, что ситуация на "Бушере" под контролем", - подчеркнул Лихачев. По его словам, взрывы раздавались "в километрах" от АЭС "Бушер". "На станцию, слава богу, пока ничего не прилетало", - отметил глава "Росатома".