"Росатом" поддерживает контакт с руководством АЭС "Бушер" в Иране
17:02 03.03.2026 (обновлено: 17:53 03.03.2026)
"Росатом" поддерживает контакт с руководством АЭС "Бушер" в Иране
"Росатом" поддерживает контакт с руководством АЭС "Бушер" в Иране, сообщил глава "Росатома" Алексей Лихачев. РИА Новости, 03.03.2026
в мире, иран, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", бушерская аэс, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Бушерская АЭС, Военная операция США и Израиля против Ирана
"Росатом" поддерживает контакт с руководством АЭС "Бушер" в Иране

Лихачев: "Росатом" поддерживает контакт с руководством АЭС "Бушер" в Иране

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкГенеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев
Генеральный директор госкорпорации Росатом Алексей Лихачев - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. "Росатом" поддерживает контакт с руководством АЭС "Бушер" в Иране, сообщил глава "Росатома" Алексей Лихачев.
"На площадке (АЭС "Бушер" - ред.) контакт остался, мы регулярно проводим сверку часов и с нашими коллегами, и с руководителями иранского строительного проекта (по сооружению новых блоков АЭС "Бушер" - ред.)", - сказал Лихачев журналистам.
АЭС Бушер в Иране - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Руководство АЭС "Бушер" в Иране работает штатно, заявил Лихачев
Вчера, 16:37
По словам Лихачева, "Росатом" находится "на ежечасной связи со станцией".
"Абсолютно спокойная и управляемая ситуация в коллективе... Есть чувство того, что ситуация на "Бушере" под контролем", - подчеркнул Лихачев. По его словам, взрывы раздавались "в километрах" от АЭС "Бушер". "На станцию, слава богу, пока ничего не прилетало", - отметил глава "Росатома".
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
АЭС Бушер - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
В Иране остановили работу на АЭС, заявил Лихачев
Вчера, 16:22
 
В миреИранАлексей ЛихачевГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Бушерская АЭСВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
