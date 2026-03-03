Лихачев заявил об угрозе АЭС "Бушер" в Иране

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Угроза АЭС "Бушер" в Иране есть, и она растет по мере нарастания военного конфликта, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев.
"Угроза станции, конечно, есть, постольку уже в километрах от линии физической защиты станции звучат взрывы. Они не направлены на станцию, направлены на военные объекты, которые там расположены, но угроза, очевидно, нарастает по мере нарастания конфликта", - сказал Лихачев журналистам.
Лихачев подчеркнул, что АЭС "Бушер" - "это ядерный объект, и любое нарушение целостности хоть реактора, хоть хранилищ с топливом - это заражение больших территорий и абсолютно непредсказуемое в моменте движение заряженных частиц вместе с атмосферными явлениями, и под угрозой весь регион".
"И, конечно, всем участникам конфликта надо исходить из безусловного приоритета безопасности ядерного объекта, независимо от того, на чьей стороне они политически находятся", - добавил глава "Росатома".
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.