Удар по АЭС "Бушер" стал бы региональной катастрофой, заявил Лихачев - РИА Новости, 03.03.2026
18:18 03.03.2026
Удар по АЭС "Бушер" стал бы региональной катастрофой, заявил Лихачев
Удар по АЭС "Бушер" стал бы региональной катастрофой, заявил Лихачев
Удар по иранской АЭС "Бушер" стал бы катастрофой регионального масштаба, предупредил глава "Росатома" Алексей Лихачев. РИА Новости, 03.03.2026
Удар по АЭС "Бушер" стал бы региональной катастрофой, заявил Лихачев

Лихачев: удар по АЭС "Бушер" стал бы катастрофой регионального масштаба

© AP Photo / Vahid Salemi АЭС "Бушер"
АЭС Бушер - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
АЭС "Бушер". Архивное фото
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Удар по иранской АЭС "Бушер" стал бы катастрофой регионального масштаба, предупредил глава "Росатома" Алексей Лихачев.
"Реактор на мощности. В нем 72 тонны топлива, еще 210 тонн топлива является отработавшим. Это огромная масса делящихся материалов. В случае удара, конечно же, это будет катастрофа регионального масштаба. Вот это должны понимать все участники конфликта, на чьей бы стороне политически они ни выступали", - сказал Лихачев журналистам.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.
