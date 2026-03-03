https://ria.ru/20260303/lihachev-2078197367.html
Лихачев рассказал, когда пройдет второй этап эвакуации с АЭС "Бушер"
Лихачев рассказал, когда пройдет второй этап эвакуации с АЭС "Бушер" - РИА Новости, 03.03.2026
Лихачев рассказал, когда пройдет второй этап эвакуации с АЭС "Бушер"
Второй этап эвакуации российских сотрудников с иранской АЭС "Бушер" проведут, когда позволит обстановка, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев. РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T14:32:00+03:00
2026-03-03T14:32:00+03:00
2026-03-03T14:37:00+03:00
в мире
алексей лихачев
бушерская аэс
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/12/2055737228_0:181:2985:1860_1920x0_80_0_0_f90968067cec4d523c9aafe841e9e04d.jpg
https://ria.ru/20260303/iran-2078186654.html
https://ria.ru/20260228/busher-2077522674.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/12/2055737228_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_745d3e58c70917981d1f199dc801d1ba.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, алексей лихачев, бушерская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Алексей Лихачев, Бушерская АЭС, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Военная операция США и Израиля против Ирана
Лихачев рассказал, когда пройдет второй этап эвакуации с АЭС "Бушер"
Лихачев: второй этап эвакуации с АЭС "Бушер" пройдет, когда позволит обстановка