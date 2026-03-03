"Лента" остановила закупки товаров производителя соков "Добрый" и Rich

"Группа Лента" считает условия, на которых настаивает поставщик, непрозрачными и не обеспечивающими стабильно низкую цену на полке при целесообразной доходности для ритейлера... Поставки около 170 товаров приостановлены, и мы вынуждены заменить их на напитки других производителей, цены на которые соответствуют ожиданиям наших покупателей", - прокомментировали в ритейлере вопрос о приостановке поставок в магазины соков "Добрый" и Rich, энергетика Burn и воды Bon Aqua.