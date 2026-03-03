Рейтинг@Mail.ru
"Лента" остановила закупки товаров производителя соков "Добрый" и Rich
14:55 03.03.2026
https://ria.ru/20260303/lenta-2078208424.html
"Лента" остановила закупки товаров производителя соков "Добрый" и Rich
"Лента" остановила закупки товаров производителя соков "Добрый" и Rich - РИА Новости, 03.03.2026
"Лента" остановила закупки товаров производителя соков "Добрый" и Rich
"Группа Лента" из-за непрозрачных условий у "Мултон Партнерс" (бывшее российской подразделение Coca-Cola) приостановила закупки его товаров, включая "Добрый",...
2026
общество, происшествия
Общество, Происшествия
"Лента" остановила закупки товаров производителя соков "Добрый" и Rich

"Лента" остановила закупки около 170 товаров производителя соков "Добрый" и Rich

Вывеска на стена супермаркета сети "Лента" в Москве
Вывеска на стена супермаркета сети Лента в Москве - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Вывеска на стена супермаркета сети "Лента" в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. "Группа Лента" из-за непрозрачных условий у "Мултон Партнерс" (бывшее российской подразделение Coca-Cola) приостановила закупки его товаров, включая "Добрый", Rich, Burn и Bon Aqua, сообщил РИА Новости ритейлер.
"Группа Лента" считает условия, на которых настаивает поставщик, непрозрачными и не обеспечивающими стабильно низкую цену на полке при целесообразной доходности для ритейлера... Поставки около 170 товаров приостановлены, и мы вынуждены заменить их на напитки других производителей, цены на которые соответствуют ожиданиям наших покупателей", - прокомментировали в ритейлере вопрос о приостановке поставок в магазины соков "Добрый" и Rich, энергетика Burn и воды Bon Aqua.
Там добавили, что переговоры с поставщиком продолжаются.
ОбществоПроисшествия
 
 
