"Лента" остановила закупки товаров производителя соков "Добрый" и Rich
"Лента" остановила закупки товаров производителя соков "Добрый" и Rich
2026-03-03T14:55:00+03:00
общество
происшествия
РИА Новости
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. "Группа Лента" из-за непрозрачных условий у "Мултон Партнерс" (бывшее российской подразделение Coca-Cola) приостановила закупки его товаров, включая "Добрый", Rich, Burn и Bon Aqua, сообщил РИА Новости ритейлер.
"Группа Лента" считает условия, на которых настаивает поставщик, непрозрачными и не обеспечивающими стабильно низкую цену на полке при целесообразной доходности для ритейлера... Поставки около 170 товаров приостановлены, и мы вынуждены заменить их на напитки других производителей, цены на которые соответствуют ожиданиям наших покупателей", - прокомментировали в ритейлере вопрос о приостановке поставок в магазины соков "Добрый" и Rich, энергетика Burn и воды Bon Aqua.
Там добавили, что переговоры с поставщиком продолжаются.