Лавров и Аракчи отметили, что США и Израиль подрывают нормы права - РИА Новости, 03.03.2026
20:00 03.03.2026
Лавров и Аракчи отметили, что США и Израиль подрывают нормы права
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Ирана Аббас Аракчи подчеркнули в разговоре, что действия США и Израиля подрывают базовые нормы... РИА Новости, 03.03.2026
в мире, россия, сша, израиль, сергей лавров, аббас аракчи, мид ирана, военная операция сша и израиля против ирана, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Лавров и Аракчи отметили, что США и Израиль подрывают нормы права

© Фото : МИД России/TelegramМинистр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Ирана Аббас Аракчи
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Ирана Аббас Аракчи. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Ирана Аббас Аракчи подчеркнули в разговоре, что действия США и Израиля подрывают базовые нормы международного права и влекут тяжелейшие последствия для всего Ближнего Востока, сообщили во вторник в МИД РФ.
"Подчеркнуто, что такие действия подрывают базовые нормы международного права и влекут тяжелейшие последствия для всего Ближнего Востока", - говорится в сообщении ведомства по итогам телефонного разговора глав МИД обеих стран.
Парк Корпуса стражей исламской революции в Тегеране - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
США и Израилю придется скоро завершить войну, заявило Минобороны Ирана
Вчера, 19:13
 
