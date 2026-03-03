https://ria.ru/20260303/lavrov-2078298773.html
Лавров и Аракчи отметили, что США и Израиль подрывают нормы права
Лавров и Аракчи отметили, что США и Израиль подрывают нормы права - РИА Новости, 03.03.2026
Лавров и Аракчи отметили, что США и Израиль подрывают нормы права
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Ирана Аббас Аракчи подчеркнули в разговоре, что действия США и Израиля подрывают базовые нормы... РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T20:00:00+03:00
2026-03-03T20:00:00+03:00
2026-03-03T20:00:00+03:00
в мире
россия
сша
израиль
сергей лавров
аббас аракчи
мид ирана
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/07/2027621313_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_2aef59e70b4f8da2de9fb8857feee73b.jpg
https://ria.ru/20260303/iran-2078290226.html
россия
сша
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/07/2027621313_105:0:1242:853_1920x0_80_0_0_f92200527b88d4f18abd3c93a659aae4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, израиль, сергей лавров, аббас аракчи, мид ирана, военная операция сша и израиля против ирана, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Россия, США, Израиль, Сергей Лавров, Аббас Аракчи, МИД Ирана, Военная операция США и Израиля против Ирана, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Лавров и Аракчи отметили, что США и Израиль подрывают нормы права
Лавров и Аракчи отметили, что США и Израиль подрывают нормы международного права