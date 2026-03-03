Рейтинг@Mail.ru
Лавров обсудил с главой МИД Ирана ситуацию на Ближнем Востоке
19:44 03.03.2026 (обновлено: 19:51 03.03.2026)
Лавров обсудил с главой МИД Ирана ситуацию на Ближнем Востоке
Лавров обсудил с главой МИД Ирана ситуацию на Ближнем Востоке - РИА Новости, 03.03.2026
Лавров обсудил с главой МИД Ирана ситуацию на Ближнем Востоке
Глава МИД РФ Сергей Лавров и его иранский коллега Аббас Аракчи обсудили по телефону развитие ситуации на Ближнем Востоке вследствие вооруженной агрессии США и... РИА Новости, 03.03.2026
в мире
иран
военная операция сша и израиля против ирана
сергей лавров
россия
ближний восток
аббас аракчи
иран
россия
ближний восток
в мире, иран, военная операция сша и израиля против ирана, сергей лавров, россия, ближний восток, аббас аракчи
В мире, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана, Сергей Лавров, Россия, Ближний Восток, Аббас Аракчи
Лавров обсудил с главой МИД Ирана ситуацию на Ближнем Востоке

Лавров и Аракчи обсудили развитие ситуации на Ближнем Востоке

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и его иранский коллега Аббас Аракчи обсудили по телефону развитие ситуации на Ближнем Востоке вследствие вооруженной агрессии США и Израиля против Ирана, сообщает российское дипведомство.
"Обсуждено развитие ситуации, возникшей в регионе вследствие неспровоцированной вооруженной агрессии США и Израиля против Ирана. Подчеркнуто, что такие действия подрывают базовые нормы международного права и влекут тяжелейшие последствия для всего Ближнего Востока. Эта позиция была четко подтверждена представителем России на заседании Совета безопасности ООН", - говорится в комментарии на сайте министерства.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Ситуация в Иране показывает лживость политики Запада, заявила Захарова
Вчера, 19:22
 
В мире Иран Военная операция США и Израиля против Ирана Сергей Лавров Россия Ближний Восток Аббас Аракчи
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Заголовок открываемого материала