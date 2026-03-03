https://ria.ru/20260303/lavrov-2078268576.html
Лавров поблагодарил главу МИД Омана за организацию возвращения россиян
Лавров поблагодарил главу МИД Омана за организацию возвращения россиян - РИА Новости, 03.03.2026
Лавров поблагодарил главу МИД Омана за организацию возвращения россиян
Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Омана Бадром бен Хамадом аль-Бусаиди поблагодарил власти страны за... РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T18:00:00+03:00
2026-03-03T18:00:00+03:00
2026-03-03T18:10:00+03:00
оман
в мире
россия
оаэ
сергей лавров
оман
россия
оаэ
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Оман, В мире, Россия, ОАЭ, Сергей Лавров