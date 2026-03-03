Рейтинг@Mail.ru
Лавров поблагодарил главу МИД Омана за организацию возвращения россиян
18:00 03.03.2026
Лавров поблагодарил главу МИД Омана за организацию возвращения россиян
Лавров поблагодарил главу МИД Омана за организацию возвращения россиян
Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Омана Бадром бен Хамадом аль-Бусаиди поблагодарил власти страны за... РИА Новости, 03.03.2026
Лавров поблагодарил главу МИД Омана за организацию возвращения россиян

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Омана Бадром бен Хамадом аль-Бусаиди поблагодарил власти страны за содействие в возвращении российских граждан на Родину через оманскую территорию, сообщает МИД РФ.
"Сергей Лавров выразил признательность властям Султаната за содействие в организации возвращения российских граждан, находившихся в ОАЭ, на Родину через оманскую территорию", - говорится в сообщении.
