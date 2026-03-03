https://ria.ru/20260303/lavrov-2078267883.html
Лавров и глава МИД Омана призвали учитывать интересы арабских стран
Лавров и глава МИД Омана призвали учитывать интересы арабских стран - РИА Новости, 03.03.2026
Лавров и глава МИД Омана призвали учитывать интересы арабских стран
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров Лавров и глава мид Омана Бадр Бен Хамад Аль-Бусаиди подчеркнули необходимость учёта законных интересов всех арабских... РИА Новости, 03.03.2026
Лавров и глава МИД Омана призвали учитывать интересы арабских стран
Лавров и глава МИД Омана призвали учитывать интересы стран Персидского залива