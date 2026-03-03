Лавров заявил, что мир столкнулся с отсутствием международного права

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Нынешняя международная ситуация является отражением глубочайших проблем, которые заключаются в столкновении международного права и его отсутствия, как это было, например, в XIX веке, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Это, как я уже сказал вначале, отражение глубочайших проблем, которые сейчас вышли на поверхность и которые заключаются, прежде всего, в столкновении международного права и отсутствии международного права, как это было, скажем, в XIX веке, до того, как по итогам Первой мировой войны были достигнуты определенные понимания, а потом по итогам Второй мировой войны был принят устав ООН, создана Организация Объединенных Наций", - сказал он на пресс-конференции со вторым министром иностранных дел государства Бруней-Даруссалам Эриваном Юсофом.
По словам главы дипведомства, сейчас это уже не является аргументом в дискуссиях с точки зрения Соединенных Штатов.