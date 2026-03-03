https://ria.ru/20260303/lavrov-2078169721.html
Лавров: Россия выступает против провоцирования гонки ядерных вооружений
Лавров: Россия выступает против провоцирования гонки ядерных вооружений
Россия выступала и продолжит выступать категорически против действий, способных спровоцировать гонку ядерных вооружений, заявил глава МИД России Сергей Лавров. РИА Новости, 03.03.2026
