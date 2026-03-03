Лавров: Россия выступает против провоцирования гонки ядерных вооружений

"Мы будем по-прежнему отстаивать принципы нераспространения ядерного оружия, будем выступать категорически против действий, которые могут подорвать эти принципы и спровоцировать гонку ядерных вооружений", - сказал он на пресс-конференции со вторым министром иностранных дел государства Бруней-Даруссалам Эриваном Юсофом.