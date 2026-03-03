Рейтинг@Mail.ru
Из-за действий США в Иране могут усилиться сторонники ЯО, допустил Лавров - РИА Новости, 03.03.2026
13:07 03.03.2026 (обновлено: 13:13 03.03.2026)
Из-за действий США в Иране могут усилиться сторонники ЯО, допустил Лавров
в мире
сша
иран
россия
сергей лавров
военная операция сша и израиля против ирана
в мире, сша, иран, россия, сергей лавров, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Россия, Сергей Лавров, Военная операция США и Израиля против Ирана
© AP Photo / Vahid SalemiИранский флаг на месте удара в Тегеране
© AP Photo / Vahid Salemi
Иранский флаг на месте удара в Тегеране. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Действия США в Иране могут спровоцировать появление влиятельных сил, которые будут выступать за то, чтобы обрести ядерное оружие, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Если эта война началась потому, что Иран отказался от любых схем, которые лишают его неотъемлемого права на обогащение урана в мирных целях, права, которое есть у всех государств мира. Если такая логика сейчас будет продвигаться, то я вам гарантирую, что в Иране появятся силы, появятся влиятельные движения за то, чтобы сделать именно то, чего хотят избежать американцы - обрести ядерную бомбу. Потому что на тех, у кого есть ядерных бомбы, США не нападают ", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с коллегой из Брунея.
Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с Эриваном Юсофом - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Лавров рассказал о предлогах США для начала операции в Иране
3 марта, 12:59
 
