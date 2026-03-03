https://ria.ru/20260303/lavrov-2078165873.html
Лавров считает нереалистичным запрещать обогащать уран одному Ирану
Нереалистично требовать, чтобы Иран, один-единственный во всем мире, отказался от права обогащать уран, заявил глава МИД России Сергей Лавров. РИА Новости, 03.03.2026
