12:58 03.03.2026 (обновлено: 12:59 03.03.2026)
Лавров считает нереалистичным запрещать обогащать уран одному Ирану
Лавров считает нереалистичным запрещать обогащать уран одному Ирану
Нереалистично требовать, чтобы Иран, один-единственный во всем мире, отказался от права обогащать уран, заявил глава МИД России Сергей Лавров. РИА Новости, 03.03.2026
Лавров считает нереалистичным запрещать обогащать уран одному Ирану

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Государства Бруней-Даруссалам Эриваном Юсофом
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Государства Бруней-Даруссалам Эриваном Юсофом
МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Нереалистично требовать, чтобы Иран, один-единственный во всем мире, отказался от права обогащать уран, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
“Говорить, что Иран должен единственный во всем мире отказаться от этого права, которое принадлежит всем остальным государствам, наверное, это не очень реалистично”, - сказал он на пресс-конференции со вторым министром иностранных дел государства Бруней-Даруссалам Эриваном Юсофом.
