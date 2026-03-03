https://ria.ru/20260303/lavrov-2078165778.html
Лавров: Россия воспользуется связями с Ираном, чтобы не допустить эскалации
Лавров: Россия воспользуется связями с Ираном, чтобы не допустить эскалации - РИА Новости, 03.03.2026
Лавров: Россия воспользуется связями с Ираном, чтобы не допустить эскалации
Россия будет использовать свои возможности и связи с Ираном, чтобы проблемы на Ближнем Востоке не обострялись, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 03.03.2026
Лавров: Россия воспользуется связями с Ираном, чтобы не допустить эскалации
Лавров: РФ воспользуется связями с Ираном, чтобы не допустить обострения проблем