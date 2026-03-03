Рейтинг@Mail.ru
Лавров: Россия воспользуется связями с Ираном, чтобы не допустить эскалации
12:58 03.03.2026 (обновлено: 13:01 03.03.2026)
Лавров: Россия воспользуется связями с Ираном, чтобы не допустить эскалации
Лавров: Россия воспользуется связями с Ираном, чтобы не допустить эскалации - РИА Новости, 03.03.2026
Лавров: Россия воспользуется связями с Ираном, чтобы не допустить эскалации
Россия будет использовать свои возможности и связи с Ираном, чтобы проблемы на Ближнем Востоке не обострялись, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 03.03.2026
в мире
россия
ближний восток
военная операция сша и израиля против ирана
иран
сергей лавров
2026
в мире, россия, ближний восток, военная операция сша и израиля против ирана, иран, сергей лавров
В мире, Россия, Ближний Восток, Военная операция США и Израиля против Ирана, Иран, Сергей Лавров
Лавров: Россия воспользуется связями с Ираном, чтобы не допустить эскалации

Лавров: РФ воспользуется связями с Ираном, чтобы не допустить обострения проблем

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Государства Бруней-Даруссалам Эриваном Юсофом
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Государства Бруней-Даруссалам Эриваном Юсофом - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Государства Бруней-Даруссалам Эриваном Юсофом
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Россия будет использовать свои возможности и связи с Ираном, чтобы проблемы на Ближнем Востоке не обострялись, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Будем стремиться использовать свои возможности в отношениях в том числе с Исламской Республикой Иран для того, чтобы эта проблема больше не обострялась и чтобы она была закрыта", - сказал Лавров на совместной пресс-конференции с коллегой из Брунея.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
В миреРоссияБлижний ВостокВоенная операция США и Израиля против ИранаИранСергей Лавров
 
 
