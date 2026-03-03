Рейтинг@Mail.ru
Лавров: Россия открыта к переговорам с США и Израилем по Ближнему Востоку - РИА Новости, 03.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:56 03.03.2026 (обновлено: 13:00 03.03.2026)
https://ria.ru/20260303/lavrov-2078164945.html
Лавров: Россия открыта к переговорам с США и Израилем по Ближнему Востоку
Лавров: Россия открыта к переговорам с США и Израилем по Ближнему Востоку - РИА Новости, 03.03.2026
Лавров: Россия открыта к переговорам с США и Израилем по Ближнему Востоку
Россия открыта к диалогу с США и с Израилем по ситуации на Ближнем Востоке, российская сторона никогда не прерывала этот диалог, заявил глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T12:56:00+03:00
2026-03-03T13:00:00+03:00
россия
сша
израиль
сергей лавров
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830405021_0:522:2048:1674_1920x0_80_0_0_ae337d0cdf5adf4c68c306818ed49d5b.jpg
https://ria.ru/20260303/lavrov-2078165873.html
россия
сша
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830405021_0:453:2048:1989_1920x0_80_0_0_845495d1d59aad1a51834302fc838630.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, израиль, сергей лавров, военная операция сша и израиля против ирана
Россия, США, Израиль, Сергей Лавров, Военная операция США и Израиля против Ирана
Лавров: Россия открыта к переговорам с США и Израилем по Ближнему Востоку

Лавров заявил о готовности РФ к переговорам с США и Израилем по Ближнему Востоку

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСергей Лавров
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Россия открыта к диалогу с США и с Израилем по ситуации на Ближнем Востоке, российская сторона никогда не прерывала этот диалог, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"При всех обстоятельствах (мы) открыты к диалогу и с ними (с США – ред.), и с Израилем, мы никогда не прерывали этот диалог", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с коллегой из Брунея.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Государства Бруней-Даруссалам Эриваном Юсофом - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Лавров считает нереалистичным запрещать обогащать уран одному Ирану
Вчера, 12:58
 
РоссияСШАИзраильСергей ЛавровВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала