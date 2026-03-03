https://ria.ru/20260303/lavrov-2078164945.html
Лавров: Россия открыта к переговорам с США и Израилем по Ближнему Востоку
Лавров: Россия открыта к переговорам с США и Израилем по Ближнему Востоку - РИА Новости, 03.03.2026
Лавров: Россия открыта к переговорам с США и Израилем по Ближнему Востоку
Россия открыта к диалогу с США и с Израилем по ситуации на Ближнем Востоке, российская сторона никогда не прерывала этот диалог, заявил глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 03.03.2026
россия
сша
израиль
сергей лавров
военная операция сша и израиля против ирана
россия
сша
израиль
Лавров: Россия открыта к переговорам с США и Израилем по Ближнему Востоку
Лавров заявил о готовности РФ к переговорам с США и Израилем по Ближнему Востоку