Иран имеет право обогащать уран для мирных целей, считает Лавров

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Иран как участник Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) имеет неотъемлемое право обогащать уран для мирных целей, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Лавров обратил внимание на слова посланника американского президента Стива Уиткоффа, который объяснил, почему было невозможно заключить сделку с Ираном. По словам Уиткоффа, это из-за того, что иранская делегация настаивала на своем неотъемлемом праве на обогащение урана.
"О неотъемлемом праве на обогащение урана в качестве принципа, который применим ко всем без исключения странам, являющимся участниками Договора о нераспространении ядерного оружия, никто никогда не спорил насчет этого... Мы всегда исходили из того, что урегулирование политико-дипломатическими методами надо искать, отталкиваясь от законных неотъемлемых прав в соответствии с международным правом каждого государства, включая и Иран" - сказал министр на пресс-конференции по итогам переговоров с коллегой из Брунея.