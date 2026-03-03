https://ria.ru/20260303/lavrov-2078159015.html
Лавров надеется на готовность США к диалогу по глобальной безопасности
Российская сторона надеется, что США готовы к серьезному диалогу по всем вопросам глобальной безопасности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 03.03.2026
сша
россия
бруней
