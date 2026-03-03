Рейтинг@Mail.ru
Лавров надеется на готовность США к диалогу по глобальной безопасности - РИА Новости, 03.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:40 03.03.2026 (обновлено: 13:03 03.03.2026)
https://ria.ru/20260303/lavrov-2078159015.html
Лавров надеется на готовность США к диалогу по глобальной безопасности
Лавров надеется на готовность США к диалогу по глобальной безопасности - РИА Новости, 03.03.2026
Лавров надеется на готовность США к диалогу по глобальной безопасности
Российская сторона надеется, что США готовы к серьезному диалогу по всем вопросам глобальной безопасности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T12:40:00+03:00
2026-03-03T13:03:00+03:00
в мире
сша
россия
бруней
оон
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072411968_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_9cc5f668e9666f5ed9dd787f027efd38.jpg
https://ria.ru/20260303/ssha-2078159103.html
сша
россия
бруней
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072411968_647:229:3072:2048_1920x0_80_0_0_3510aa894e03b6c2a4a93523667757d4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, бруней, оон, сергей лавров
В мире, США, Россия, Бруней, ООН, Сергей Лавров
Лавров надеется на готовность США к диалогу по глобальной безопасности

Лавров: РФ надеется на готовность США к диалогу по глобальной безопасности

© AP Photo / Julio CortezФлаги США в Вашингтоне
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© AP Photo / Julio Cortez
Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Российская сторона надеется, что США готовы к серьезному диалогу по всем вопросам глобальной безопасности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Президент (РФ Владимир) Путин в свое время предложил провести саммит пятерки государств, обладающих ядерным оружием, постоянных членов Совета безопасности ООН, эта инициатива в полной мере сохраняет свою актуальность. Разговор назрел давно, я бы сказал, он давно перезрел. Я рассчитываю, что в администрации (президента США Дональда) Трампа это понимают и будут готовы к такому серьезному разговору", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с коллегой из Брунея.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Назрел всеобъемлющий диалог с США, заявил Лавров
Вчера, 12:41
 
В миреСШАРоссияБрунейООНСергей Лавров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала