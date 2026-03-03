https://ria.ru/20260303/lavrov-2078158392.html
Франция и Британия дистанцируются от действий США, заявил Лавров
Франция и Британия дистанцируются от действий США, заявил Лавров - РИА Новости, 03.03.2026
Франция и Британия дистанцируются от действий США, заявил Лавров
Франция и Великобритания стараются дистанцироваться от того, что делают США на мировой арене, заявил глава МИД России Сергей Лавров. РИА Новости, 03.03.2026
Франция и Британия дистанцируются от действий США, заявил Лавров
Лавров заявил о стараниях Франции и Британии дистанцироваться от действий США