МОК не осмелится ввести санкции против США и Израиля, заявил Лавров

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Очевидно, что ни Международный олимпийский комитет (МОК), ни Международный паралимпийский комитет (МПК) не осмелятся ввести санкции против спортсменов из США и Израиля, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.