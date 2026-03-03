Рейтинг@Mail.ru
МОК не осмелится ввести санкции против США и Израиля, заявил Лавров - РИА Новости, 03.03.2026
12:35 03.03.2026 (обновлено: 14:49 03.03.2026)
МОК не осмелится ввести санкции против США и Израиля, заявил Лавров
МОК не осмелится ввести санкции против США и Израиля, заявил Лавров - РИА Новости, 03.03.2026
МОК не осмелится ввести санкции против США и Израиля, заявил Лавров
Очевидно, что ни Международный олимпийский комитет (МОК), ни Международный паралимпийский комитет (МПК) не осмелятся ввести санкции против спортсменов из США и... РИА Новости, 03.03.2026
в мире, сша, израиль, международный олимпийский комитет (мок), сергей лавров, россия, спорт
В мире, США, Израиль, Международный олимпийский комитет (МОК), Сергей Лавров, Россия, Спорт
МОК не осмелится ввести санкции против США и Израиля, заявил Лавров

Лавров: МОК не станет вводить санкции против США

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Очевидно, что ни Международный олимпийский комитет (МОК), ни Международный паралимпийский комитет (МПК) не осмелятся ввести санкции против спортсменов из США и Израиля, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Задавали неоднократно вопрос о том, как сейчас Международный параолимпийский комитет, будут ли у него какие-то решения или нет. Олимпийский комитет, другие федерации, которые проводят соревнования... Ответ отсутствует. Очевидно, что никто не осмелится прибегнуть к такого рода шагам", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с коллегой из Брунея.
Лавров призвал не ждать санкций против США и Израиля из-за атак на Иран
В миреСШАИзраильМеждународный олимпийский комитет (МОК)Сергей ЛавровРоссияСпорт
 
 
