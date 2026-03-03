США не ограничатся Венесуэлой, Ираном и Кубой, заявил Лавров

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Стремление США управлять другими государствами не ограничится Венесуэлой, Ираном и Кубой, заявил глава МИД Сергей Лавров.

« "Марко Рубио, отвечая на вопрос корреспондента, недавно допустил вариант, согласно которому Соединенные Штаты будут управлять Ираном так же, как они объявили, что будут управлять Венесуэлой. Теперь уже аналогичную схему примеряют для Кубы. И, наверное, это не конец", — рассказал он на пресс-конференции со вторым министром иностранных дел Брунея Эриваном Юсофом.

По его словам, давно назрел принципиальный разговор с Вашингтоном о том, как он видит мир и какую роль отводит в нем остальным. Министр отметил, что страны столкнулись с отсутствием международного права, как в XIX веке.

Лавров добавил, что действия Белого дома могут привести к усилению сторонников ядерного оружия в Иране и соседних странах.

Другие заявления Лаврова:

проблема ядерного нераспространения может выйти из-под контроля;

нужно прекратить бои на Ближнем Востоке, которые приводят к жертвам среди мирного населения;

Россия открыта к диалогу с США и Израилем, урегулировать кризис можно только дипломатически;

санкций против Вашингтона и Тель-Авива ни от кого ждать не приходится;

Франция и Британия стараются дистанцироваться от того, что делают Штаты на мировой арене.

Атака на Иран

В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против ИРИ. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Глава Белого дома Дональд Трамп, в свою очередь, заявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.

В ночь на воскресенье иранское телевидение объявило о гибели верховного лидера Али Хаменеи . По данным иранского Красного Полумесяца, жертвами атак Соединенных Штатов и Израиля стали не менее 787 человек.

Накануне Трамп признал, что военная операция может продлиться дольше первоначальных оценок в четыре-пять недель. При этом госсекретарь Марко Рубио анонсировал еще более мощные удары по Ирану.