Лавров призвал прекратить бои на Ближнем Востоке, в которых гибнут жители
12:27 03.03.2026 (обновлено: 12:35 03.03.2026)
Лавров призвал прекратить бои на Ближнем Востоке, в которых гибнут жители
В конфликте на Ближнем Востоке в первую очередь нужно прекратить любые боевые действия, которые приводят к жертвам среди мирного населения, заявил глава МИД РФ... РИА Новости, 03.03.2026
в мире
ближний восток
военная операция сша и израиля против ирана
сергей лавров
иран
россия
ближний восток
иран
россия
в мире, ближний восток, военная операция сша и израиля против ирана, сергей лавров, иран, россия
В мире, Ближний Восток, Военная операция США и Израиля против Ирана, Сергей Лавров, Иран, Россия
© Фото : МИД РоссииМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© Фото : МИД России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. В конфликте на Ближнем Востоке в первую очередь нужно прекратить любые боевые действия, которые приводят к жертвам среди мирного населения, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы считаем необходимым категорически решительно высказаться в пользу немедленного прекращения боевых действий с чьей бы то ни было стороны. В качестве безусловного первого шага надо сделать все, чтобы прекратить любые действия, результатом которых становятся жертвы среди гражданского населения будь то в Иране, где в результате удара по школе погибли более 150 девочек, либо в другой любой стране Персидского залива", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с коллегой из Брунея.
В миреБлижний ВостокВоенная операция США и Израиля против ИранаСергей ЛавровИранРоссия
 
 
