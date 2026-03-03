https://ria.ru/20260303/lavrov-2078153349.html
Лавров призвал прекратить бои на Ближнем Востоке, в которых гибнут жители
В конфликте на Ближнем Востоке в первую очередь нужно прекратить любые боевые действия, которые приводят к жертвам среди мирного населения, заявил глава МИД РФ... РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T12:27:00+03:00
2026-03-03T12:27:00+03:00
2026-03-03T12:35:00+03:00
в мире
ближний восток
военная операция сша и израиля против ирана
сергей лавров
иран
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/14/2068984975_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_46e18c9258ec19a81a8009f4b87b0981.jpg
https://ria.ru/20260303/iran-2078122384.html
ближний восток
иран
россия
в мире, ближний восток, военная операция сша и израиля против ирана, сергей лавров, иран, россия
В мире, Ближний Восток, Военная операция США и Израиля против Ирана, Сергей Лавров, Иран, Россия
Лавров призвал прекратить бои на Ближнем Востоке, приводящие к гибели жителей