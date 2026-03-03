Рейтинг@Mail.ru
Лавров заявил о влиянии конфликта на Ближнем Востоке на Юго-Восточную Азию - РИА Новости, 03.03.2026
11:15 03.03.2026 (обновлено: 11:20 03.03.2026)
Лавров заявил о влиянии конфликта на Ближнем Востоке на Юго-Восточную Азию
Конфликт на Ближнем Востоке затрагивает также страны Юго-восточной Азии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 03.03.2026
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Конфликт на Ближнем Востоке затрагивает также страны Юго-восточной Азии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы вчера в неофициальной обстановке начали разговор по текущим и очень непростым и усугубляющимся проблемам международной политики - проблемам, которые затрагивают все без исключения страны, в том числе во многом страны Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии", - сказал Лавров на переговорах со вторым министром иностранных дел Государства Бруней-Даруссалам Эриваном Юсуфом.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Добыча нефти в Татарстане - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Аналитик оценил влияние конфликта на Ближнем Востоке на российскую нефть
