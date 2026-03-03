https://ria.ru/20260303/lavrov-2078128721.html
Лавров заявил о влиянии конфликта на Ближнем Востоке на Юго-Восточную Азию
Конфликт на Ближнем Востоке затрагивает также страны Юго-восточной Азии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 03.03.2026
Лавров заявил о влиянии конфликта на Ближнем Востоке на Юго-Восточную Азию
