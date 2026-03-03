Названа самая дальняя цель, которую уничтожали "Ланцеты"

Кроме того, по его словам, сейчас "Ланцету" практически не страшно воздействие систем радиоэлектронной борьбы. У ВСУ установок, которые могут как-то повлиять на боеприпасы, нет. Кроме того, производитель постоянно присылает обновления программного обеспечения.

"Завод опередил время лет на 10 практически. Такого нет ни у кого. Когда мы находим цель, подтверждаем ее, что все, как минимум, это бронированная боевая машина, искусственный интеллект захватывает цель, мы нажимаем боевой режим, и у противника уже не остается ни малейшего шанса уйти. 99,9%, что цель будет поражена. Противник даже не понимает, что с ним произойдет, он не слышит, как к нему подлетает икс", - добавил начальник расчета.