В порту Дохи, где стоят два круизных лайнера, обстановка спокойная

ДОХА, 3 мар - РИА Новости, Юлия Троицкая. Два круизных лайнера, не сумевшие покинуть Катар из-за событий вокруг Ирана, стоят в порту Дохи, обстановка спокойная, в море рядом с ними курсируют военные катера, туристы выезжают в город, выяснил корреспондент РИА Новости, побывав в порту.

На балконах лайнера нет людей, но туристы могут покидать судно, к стоянке возле причала постоянно подъезжают такси, на которых туристы едут в город или возвращаются обратно. Однако вся большая туристическая зона возле причала, где есть набережная, парк, зона кафе, гостиниц и ресторанов, обезлюдела на фоне предостережений властей о необходимости оставаться в местах проживания из-за опасности атак и закрытия всех учреждений общепита. В этом районе также закрыты почти все парковки и дежурят сотрудники охраны.