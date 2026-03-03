Рейтинг@Mail.ru
В порту Дохи, где стоят два круизных лайнера, обстановка спокойная - РИА Новости, 03.03.2026
22:33 03.03.2026
В порту Дохи, где стоят два круизных лайнера, обстановка спокойная
катар
доха
военная операция сша и израиля против ирана
в мире
катар
доха
Новости
катар, доха, военная операция сша и израиля против ирана, в мире
Катар, Доха, Военная операция США и Израиля против Ирана, В мире
В порту Дохи, где стоят два круизных лайнера, обстановка спокойная

В порту Дохи, где стоят два круизных лайнера с туристами, обстановка спокойная

© РИА Новости / Абдулкадер Хадж | Перейти в медиабанкРайон Вест-Бэй города Доха
Район Вест-Бэй города Доха - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© РИА Новости / Абдулкадер Хадж
Перейти в медиабанк
Район Вест-Бэй города Доха. Архивное фото
ДОХА, 3 мар - РИА Новости, Юлия Троицкая. Два круизных лайнера, не сумевшие покинуть Катар из-за событий вокруг Ирана, стоят в порту Дохи, обстановка спокойная, в море рядом с ними курсируют военные катера, туристы выезжают в город, выяснил корреспондент РИА Новости, побывав в порту.
Круизные лайнеры Mein Schiff 5 и Ruhe, которые находились в Катаре на момент начала эскалации и не смогли покинуть его, в настоящее время пришвартованы возле берега в старом порту Дохи, расположенном вблизи центра города и главных достопримечательностей.
Люди в центре Дубая - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Россиянка рассказала об обстановке в Дубае
Вчера, 21:35
На балконах лайнера нет людей, но туристы могут покидать судно, к стоянке возле причала постоянно подъезжают такси, на которых туристы едут в город или возвращаются обратно. Однако вся большая туристическая зона возле причала, где есть набережная, парк, зона кафе, гостиниц и ресторанов, обезлюдела на фоне предостережений властей о необходимости оставаться в местах проживания из-за опасности атак и закрытия всех учреждений общепита. В этом районе также закрыты почти все парковки и дежурят сотрудники охраны.
В море возле круизных судов стоят несколько катеров военно-морских сил Катара, которые патрулировали акваторию.
Катар с 1 марта запретил движение пассажирских судов в своей акватории из-за ситуации вокруг Ирана.
На период сезона круизов в Персидском заливе с ноября 2025 по май этого года в Доху было запланировано прибытие 73 лайнеров в рамках их недельного маршрута по странам региона, включая остановки в ОАЭ, Омане, Бахрейне и Катаре.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
Башни Этихад в Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Российские туристы в ОАЭ пожаловались на недельный перенос рейса
Вчера, 22:11
 
