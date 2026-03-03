https://ria.ru/20260303/lajnery-2078319575.html
В порту Дохи, где стоят два круизных лайнера, обстановка спокойная
В порту Дохи, где стоят два круизных лайнера, обстановка спокойная - РИА Новости, 03.03.2026
В порту Дохи, где стоят два круизных лайнера, обстановка спокойная
Два круизных лайнера, не сумевшие покинуть Катар из-за событий вокруг Ирана, стоят в порту Дохи, обстановка спокойная, в море рядом с ними курсируют военные... РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T22:33:00+03:00
2026-03-03T22:33:00+03:00
2026-03-03T22:33:00+03:00
катар
доха
военная операция сша и израиля против ирана
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2078003299_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_29992e4809cd992785a0c9f5de669459.jpg
https://ria.ru/20260303/dubay-2078313940.html
https://ria.ru/20260303/oae-2078317124.html
катар
доха
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2078003299_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_d1f785841dacee3de8bf177789506690.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
катар, доха, военная операция сша и израиля против ирана, в мире
Катар, Доха, Военная операция США и Израиля против Ирана, В мире
В порту Дохи, где стоят два круизных лайнера, обстановка спокойная
В порту Дохи, где стоят два круизных лайнера с туристами, обстановка спокойная
ДОХА, 3 мар - РИА Новости, Юлия Троицкая. Два круизных лайнера, не сумевшие покинуть Катар из-за событий вокруг Ирана, стоят в порту Дохи, обстановка спокойная, в море рядом с ними курсируют военные катера, туристы выезжают в город, выяснил корреспондент РИА Новости, побывав в порту.
Круизные лайнеры Mein Schiff 5 и Ruhe, которые находились в Катаре
на момент начала эскалации и не смогли покинуть его, в настоящее время пришвартованы возле берега в старом порту Дохи
, расположенном вблизи центра города и главных достопримечательностей.
На балконах лайнера нет людей, но туристы могут покидать судно, к стоянке возле причала постоянно подъезжают такси, на которых туристы едут в город или возвращаются обратно. Однако вся большая туристическая зона возле причала, где есть набережная, парк, зона кафе, гостиниц и ресторанов, обезлюдела на фоне предостережений властей о необходимости оставаться в местах проживания из-за опасности атак и закрытия всех учреждений общепита. В этом районе также закрыты почти все парковки и дежурят сотрудники охраны.
В море возле круизных судов стоят несколько катеров военно-морских сил Катара, которые патрулировали акваторию.
Катар с 1 марта запретил движение пассажирских судов в своей акватории из-за ситуации вокруг Ирана
.
На период сезона круизов в Персидском заливе
с ноября 2025 по май этого года в Доху было запланировано прибытие 73 лайнеров в рамках их недельного маршрута по странам региона, включая остановки в ОАЭ
, Омане
, Бахрейне
и Катаре.
США
и Израиль
28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану
, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока
.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.