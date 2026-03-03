Свыше 400 тысяч подростков смогут отдохнуть в детских лагерях Подмосковья

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Более 400 тысяч подростков будут охвачены отдыхом в детских лагерях Подмосковья в этом году, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

В регионе ежегодно проводится оздоровительная кампания для детей в возрасте от 7 до 15 лет. В предстоящем сезоне для детей будут работать свыше 1 тысячи различных площадок.

"Наши детские лагеря уже активно готовятся к началу сезона. В этом году отдыхом будет охвачено более 400 тысяч детей региона. Для ребят будут работать оздоровительные центры, палаточные кемпенги и дневные смены в школах во время каникул", — цитирует пресс-служба вице-губернатора Подмосковья Людмилу Болатаеву.

Она добавила, что по программе губернатора области Андрея Воробьева в этом году вдвое больше детей участников СВО проведут летние каникулы в лагерях региона.

В ведомстве напомнили, что с 2026 года для детей участников СВО организованы смены не только в зарекомендовавшем себя комплексе "Литвиново", но и в новых локациях. Например, в лагере "Левково" в Пушкино и лагере "Имени 28 Героев Панфиловцев" в Волоколамске.

Особое внимание в регионе традиционно уделяется поддержке семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Путевки в оздоровительные учреждения будут предоставлены бесплатно детям из малообеспеченных семей, детям участников СВО, а также детям-сиротам и детям с ограниченными возможностями здоровья.

Заявление на предоставление частичной или полной компенсации можно подать до 10 ноября 2026 года. С 1 января следующего года возможность подачи заявления возобновляется, что дает родителям дополнительное время для оформления необходимых документов.