Свыше 400 тысяч подростков смогут отдохнуть в детских лагерях Подмосковья
16:13 03.03.2026
Свыше 400 тысяч подростков смогут отдохнуть в детских лагерях Подмосковья
Свыше 400 тысяч подростков смогут отдохнуть в детских лагерях Подмосковья - РИА Новости, 03.03.2026
Свыше 400 тысяч подростков смогут отдохнуть в детских лагерях Подмосковья
Более 400 тысяч подростков будут охвачены отдыхом в детских лагерях Подмосковья в этом году, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской... РИА Новости, 03.03.2026
Свыше 400 тысяч подростков смогут отдохнуть в детских лагерях Подмосковья

Более 400 тысяч подростков отдохнут в детских лагерях Подмосковья в 2026 году

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкДетский лагерь
Детский лагерь - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Детский лагерь. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Более 400 тысяч подростков будут охвачены отдыхом в детских лагерях Подмосковья в этом году, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.
В регионе ежегодно проводится оздоровительная кампания для детей в возрасте от 7 до 15 лет. В предстоящем сезоне для детей будут работать свыше 1 тысячи различных площадок.
"Наши детские лагеря уже активно готовятся к началу сезона. В этом году отдыхом будет охвачено более 400 тысяч детей региона. Для ребят будут работать оздоровительные центры, палаточные кемпенги и дневные смены в школах во время каникул", — цитирует пресс-служба вице-губернатора Подмосковья Людмилу Болатаеву.
Она добавила, что по программе губернатора области Андрея Воробьева в этом году вдвое больше детей участников СВО проведут летние каникулы в лагерях региона.
В ведомстве напомнили, что с 2026 года для детей участников СВО организованы смены не только в зарекомендовавшем себя комплексе "Литвиново", но и в новых локациях. Например, в лагере "Левково" в Пушкино и лагере "Имени 28 Героев Панфиловцев" в Волоколамске.
Особое внимание в регионе традиционно уделяется поддержке семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Путевки в оздоровительные учреждения будут предоставлены бесплатно детям из малообеспеченных семей, детям участников СВО, а также детям-сиротам и детям с ограниченными возможностями здоровья.
Заявление на предоставление частичной или полной компенсации можно подать до 10 ноября 2026 года. С 1 января следующего года возможность подачи заявления возобновляется, что дает родителям дополнительное время для оформления необходимых документов.
Продолжительность смен в большинстве подмосковных лагерей составляет 14-21 дней. Для детей организовано пятиразовое питание, разработанное с учетом возрастных потребностей, а программы отдыха становятся все более насыщенными и интересными. Например, в лагерях проводятся спортивные игры, творческие мастер-классы, экскурсии, тематические вечера, турпоходы и мероприятия по патриотическому воспитанию.
 
Новости ПодмосковьяЛюдмила БолатаеваАндрей ВоробьевВолоколамскМосковская область (Подмосковье)Пушкино
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
