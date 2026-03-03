Рейтинг@Mail.ru
Новости Подмосковья
 
18:59 03.03.2026
Почти 800 детей-сирот из Подмосковья в этом году получат квартиры
В Подмосковье 789 детей-сирот в этом году получат квартиры, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. РИА Новости, 03.03.2026
новости подмосковья
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
жилье
квартира
андрей воробьев, московская область (подмосковье), жилье, квартира
Новости Подмосковья, Андрей Воробьев, Московская область (Подмосковье), Жилье, Квартира
Почти 800 детей-сирот из Подмосковья в этом году получат квартиры

В Московской области 789 детей-сирот получат квартиры в 2026 году

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. В Подмосковье 789 детей-сирот в этом году получат квартиры, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
С 2013 года ключи от квартир выданы уже более 9 тысячам ребят. Кроме того, в Подмосковье сироты могут получить жилищный сертификат с 18 лет.
"Собственное жилье дает чувство уверенности, стабильности, что особенно важно для тех, кто начинает взрослую жизнь без поддержки родителей. Мы снизили возрастную планку до 18 лет, чтобы у ребят было больше времени обустроить свой дом, определиться с дальнейшими планами", – приводит пресс-служба слова главы региона Андрея Воробьева.
Губернатор региона пояснил, что предоставляется возможность выбора: получить готовую квартиру или самостоятельно купить жилье в любой точке Подмосковья с помощью сертификата, причем такая альтернатива доступна с 2023 года. Он отметил, что второй вариант становится все популярнее.
"В 2026 году мы планируем обеспечить жильем 789 сирот, и большинство — 732 участника программы — собираются воспользоваться сертификатами. Это удобно и просто, весь процесс переведен в "цифру": подать заявление можно через региональный портал госуслуг, что избавляет от лишних поездок и бумажной волокиты. Больше нет необходимости приходить в МФЦ или опеку – сертификат доступен в личном кабинете", – подчеркнул Воробьев.
С каждым годом сертификаты набирают популярность: если в 2023-м их выбрали только две трети от получивших, то уже в 2024-м – более 82%, а в 2025-м – 87%. В этом году показатель подскочит до 93%.
Благодаря этому документу молодые люди имеют возможность присмотреть квартиру подходящей площади, по планировке и местоположению. Размер выплаты считают индивидуально, отталкиваясь от стоимости "квадрата" в конкретном муниципалитете. Жилье сразу оформляется в собственность. Для защиты от мошенников деньги моментально перечисляются на счет продавца.
У детей-сирот есть и другой путь – жилищный сертификат, который по федеральному закону выдают с 23 лет. По нему можно купить квартиру в любой точке России. В 2026 году в Подмосковье такой возможностью планируют воспользоваться два человека.
Отмечается, что 99% детей-сирот в Подмосковье растут в приемных семьях. И только те, кто нуждается в постоянном медицинском присмотре, живут в семейных центрах, где им обеспечен круглосуточный уход.
Кроме жилья, для детей-сирот в Московской области действует и другие меры поддержки. В их числе – ежемесячные выплаты, возможность бесплатно пользоваться общественным транспортом, а также бесплатные путевки в оздоровительные лагеря. Особое внимание учащимся – студенты колледжей и вузов получают губернаторскую стипендию, ежегодные пособия и единовременную выплату по окончании образовательного учреждения.
 
Новости ПодмосковьяАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)ЖильеКвартира
 
 
