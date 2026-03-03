Почти 800 детей-сирот из Подмосковья в этом году получат квартиры

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. В Подмосковье 789 детей-сирот в этом году получат квартиры, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

С 2013 года ключи от квартир выданы уже более 9 тысячам ребят. Кроме того, в Подмосковье сироты могут получить жилищный сертификат с 18 лет.

"Собственное жилье дает чувство уверенности, стабильности, что особенно важно для тех, кто начинает взрослую жизнь без поддержки родителей. Мы снизили возрастную планку до 18 лет, чтобы у ребят было больше времени обустроить свой дом, определиться с дальнейшими планами", – приводит пресс-служба слова главы региона Андрея Воробьева.

Губернатор региона пояснил, что предоставляется возможность выбора: получить готовую квартиру или самостоятельно купить жилье в любой точке Подмосковья с помощью сертификата, причем такая альтернатива доступна с 2023 года. Он отметил, что второй вариант становится все популярнее.

"В 2026 году мы планируем обеспечить жильем 789 сирот, и большинство — 732 участника программы — собираются воспользоваться сертификатами. Это удобно и просто, весь процесс переведен в "цифру": подать заявление можно через региональный портал госуслуг, что избавляет от лишних поездок и бумажной волокиты. Больше нет необходимости приходить в МФЦ или опеку – сертификат доступен в личном кабинете", – подчеркнул Воробьев.

С каждым годом сертификаты набирают популярность: если в 2023-м их выбрали только две трети от получивших, то уже в 2024-м – более 82%, а в 2025-м – 87%. В этом году показатель подскочит до 93%.

Благодаря этому документу молодые люди имеют возможность присмотреть квартиру подходящей площади, по планировке и местоположению. Размер выплаты считают индивидуально, отталкиваясь от стоимости "квадрата" в конкретном муниципалитете. Жилье сразу оформляется в собственность. Для защиты от мошенников деньги моментально перечисляются на счет продавца.

У детей-сирот есть и другой путь – жилищный сертификат, который по федеральному закону выдают с 23 лет. По нему можно купить квартиру в любой точке России. В 2026 году в Подмосковье такой возможностью планируют воспользоваться два человека.

Отмечается, что 99% детей-сирот в Подмосковье растут в приемных семьях. И только те, кто нуждается в постоянном медицинском присмотре, живут в семейных центрах, где им обеспечен круглосуточный уход.