ВС Кувейта отражают новую волну ракет и беспилотников
Вооруженные силы Кувейта в настоящее время отражают новую волну ракет и беспилотников, сообщили в Генштабе армии страны. РИА Новости, 03.03.2026
в мире
кувейт
сша
израиль
военная операция сша и израиля против ирана
кувейт
сша
израиль
