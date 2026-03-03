Рейтинг@Mail.ru
ВС Кувейта отражают новую волну ракет и беспилотников - РИА Новости, 03.03.2026
03:11 03.03.2026
ВС Кувейта отражают новую волну ракет и беспилотников
ВС Кувейта отражают новую волну ракет и беспилотников
Вооруженные силы Кувейта в настоящее время отражают новую волну ракет и беспилотников, сообщили в Генштабе армии страны. РИА Новости, 03.03.2026
в мире
кувейт
сша
израиль
военная операция сша и израиля против ирана
кувейт
сша
израиль
2026
в мире, кувейт, сша, израиль, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Кувейт, США, Израиль, Военная операция США и Израиля против Ирана
ВС Кувейта отражают новую волну ракет и беспилотников

Генштаб армии Кувейта сообщает об отражении новой волны ракет и беспилотников

Вид на работу ПВО из Кувейта. Кадр видео из соцсетей
Вид на работу ПВО из Кувейта. Кадр видео из соцсетей. Архивное фото
ДОХА, 3 мар - РИА Новости. Вооруженные силы Кувейта в настоящее время отражают новую волну ракет и беспилотников, сообщили в Генштабе армии страны.
"Вооруженные силы в настоящее время отражают волну ракет и беспилотников, которые были обнаружены в воздушном пространстве Кувейта", - говорится в заявлении.
В миреКувейтСШАИзраильВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
