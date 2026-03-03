https://ria.ru/20260303/kursk-2078311694.html
Шувалов: мастер-план Курска позволит городу формировать приоритеты
Шувалов: мастер-план Курска позволит городу формировать приоритеты
Мастер-план Курска позволит городу сформировать приоритеты и параметры развития на годы вперед, сообщил председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов. РИА Новости, 03.03.2026
Шувалов: мастер-план Курска позволит городу формировать приоритеты
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Мастер-план Курска позволит городу сформировать приоритеты и параметры развития на годы вперед, сообщил председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.
Ранее госкорпорация и КБ "Стрелка" (входит в состав группы ВЭБ.РФ) представили мастер-план развития города до 2035 года. Документ разработан госкорпорацией в 2025 году по обращению главы региона, он определяет ключевые направления пространственного, экономического и социального развития областного центра.
"В рамках Стратегии ВЭБ.РФ мы последовательно продвигаем развитие инструментария мастер-планирования городов. Примером такого комплексного подхода стал мастер-план Курска, разработанный к празднованию 1000-летия города. Мастер-план позволяет региональному центру сформулировать приоритеты и параметры своего развития на годы вперед. Группа ВЭБ.РФ уже оказывает поддержку региону и готова содействовать предпринимателям в реализации намеченных проектов", – приводит слова Шувалова пресс-служба госкорпорации.
В свою очередь, губернатор Курской области Александр Хинштейн отметил, что мастер-план Курска – уникальный проект и один из ключевых шагов на пути подготовки города к его 1000-летию.
"В этом документе отражены основные направления развития Курска: появление новых и преобразование существующих общественных пространств, создание ярких культурных институций, модернизация инфраструктуры и жилого сектора, развитие ОКН, сохранение экологии", – сказал Хинштейн, его слова приводятся на сайте регправительства.
Глава региона также подчеркнул, что центру будет присвоен статус исторического поселения.