https://ria.ru/20260303/kurdistan-2078106888.html
Дрон атаковал лагерь оппозиции в Иракском Курдистане, пишет Reuters
Дрон атаковал лагерь оппозиции в Иракском Курдистане, пишет Reuters - РИА Новости, 03.03.2026
Дрон атаковал лагерь оппозиции в Иракском Курдистане, пишет Reuters
Дрон атаковал лагерь иранской курдской оппозиции в Иракском Курдистане, передает агентство Reuters со ссылкой на источники. РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T10:03:00+03:00
2026-03-03T10:03:00+03:00
2026-03-03T10:05:00+03:00
в мире
иракский курдистан
израиль
сша
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149680/10/1496801065_0:8:3613:2040_1920x0_80_0_0_323d97d9493640f06f14c6a1af1d8844.jpg
https://ria.ru/20260303/tramp-2078041963.html
иракский курдистан
израиль
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149680/10/1496801065_442:0:3173:2048_1920x0_80_0_0_16073289a35cfcd0ca72c5eec00c22a2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иракский курдистан, израиль, сша, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иракский Курдистан, Израиль, США, Военная операция США и Израиля против Ирана
Дрон атаковал лагерь оппозиции в Иракском Курдистане, пишет Reuters
Reuters: дрон атаковал лагерь иранской курдской оппозиции в Иракском Курдистане