Рейтинг@Mail.ru
Дрон атаковал лагерь оппозиции в Иракском Курдистане, пишет Reuters - РИА Новости, 03.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:03 03.03.2026 (обновлено: 10:05 03.03.2026)
https://ria.ru/20260303/kurdistan-2078106888.html
Дрон атаковал лагерь оппозиции в Иракском Курдистане, пишет Reuters
Дрон атаковал лагерь оппозиции в Иракском Курдистане, пишет Reuters - РИА Новости, 03.03.2026
Дрон атаковал лагерь оппозиции в Иракском Курдистане, пишет Reuters
Дрон атаковал лагерь иранской курдской оппозиции в Иракском Курдистане, передает агентство Reuters со ссылкой на источники. РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T10:03:00+03:00
2026-03-03T10:05:00+03:00
в мире
иракский курдистан
израиль
сша
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149680/10/1496801065_0:8:3613:2040_1920x0_80_0_0_323d97d9493640f06f14c6a1af1d8844.jpg
https://ria.ru/20260303/tramp-2078041963.html
иракский курдистан
израиль
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149680/10/1496801065_442:0:3173:2048_1920x0_80_0_0_16073289a35cfcd0ca72c5eec00c22a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иракский курдистан, израиль, сша, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иракский Курдистан, Израиль, США, Военная операция США и Израиля против Ирана
Дрон атаковал лагерь оппозиции в Иракском Курдистане, пишет Reuters

Reuters: дрон атаковал лагерь иранской курдской оппозиции в Иракском Курдистане

© РИА Новости / Дмитрий Виноградов | Перейти в медиабанкВъезд в один из лагерей сил Иракского Курдистана
Въезд в один из лагерей сил Иракского Курдистана - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
Перейти в медиабанк
Въезд в один из лагерей сил Иракского Курдистана. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Дрон атаковал лагерь иранской курдской оппозиции в Иракском Курдистане, передает агентство Reuters со ссылкой на источники.
"Лагерь иранской курдской оппозиционной группировки в Иракском Курдистане подвергся атаке дрона", - пишет агентство.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Самая большая загадка: почему Трамп начал войну
Вчера, 08:00
 
В миреИракский КурдистанИзраильСШАВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала