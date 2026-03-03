Рейтинг@Mail.ru
На Кубани потушили лесной пожар в районе Архипо-Осиповки - РИА Новости, 03.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:18 03.03.2026
https://ria.ru/20260303/kuban-2078094335.html
На Кубани потушили лесной пожар в районе Архипо-Осиповки
На Кубани потушили лесной пожар в районе Архипо-Осиповки - РИА Новости, 03.03.2026
На Кубани потушили лесной пожар в районе Архипо-Осиповки
Лесной пожар в районе населенного пункта Архипо-Осиповка на Кубани ликвидирован на площади 2 гектара, сообщили в Минприроды Краснодарского края. РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T09:18:00+03:00
2026-03-03T09:18:00+03:00
происшествия
краснодарский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/03/2078093660_0:383:576:707_1920x0_80_0_0_f785cede74d9215501a3eea93e54b381.jpg
https://ria.ru/20260206/bespilotniki-2072767828.html
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/03/2078093660_0:369:576:801_1920x0_80_0_0_7590879b25ce845c6e129b8ce9a9f0f7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, краснодарский край
Происшествия, Краснодарский край
На Кубани потушили лесной пожар в районе Архипо-Осиповки

На Кубани потушили лесной пожар в районе Архипо-Осиповки на площади 2 гектара

© Фото : Минприроды Краснодарского края/TelegramЛиквидация лесного пожара в районе населенного пункта Архипо-Осиповка на Кубани
Ликвидация лесного пожара в районе населенного пункта Архипо-Осиповка на Кубани - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© Фото : Минприроды Краснодарского края/Telegram
Ликвидация лесного пожара в районе населенного пункта Архипо-Осиповка на Кубани
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КРАСНОДАР, 3 мар - РИА Новости. Лесной пожар в районе населенного пункта Архипо-Осиповка на Кубани ликвидирован на площади 2 гектара, сообщили в Минприроды Краснодарского края.
«
"Ликвидировано лесное возгорание в районе населенного пункта Архипо-Осиповка в 08.00 на примерной площади 2 гектара. Тушение было осложнено труднодоступностью местности", - говорится в сообщении.
В понедельник утром в краевом Минприроды сообщили о лесном возгорании на площади 0,5 гектара. Позже пожар был локализован на площади 2 гектара.
Тушение пожара в поселке Лазурное - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Глава МЧС призвал активно применять дроны для борьбы с лесными пожарами
6 февраля, 18:03
 
ПроисшествияКраснодарский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала