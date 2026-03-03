https://ria.ru/20260303/kuban-2078094335.html
На Кубани потушили лесной пожар в районе Архипо-Осиповки
На Кубани потушили лесной пожар в районе Архипо-Осиповки - РИА Новости, 03.03.2026
На Кубани потушили лесной пожар в районе Архипо-Осиповки
Лесной пожар в районе населенного пункта Архипо-Осиповка на Кубани ликвидирован на площади 2 гектара, сообщили в Минприроды Краснодарского края. РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T09:18:00+03:00
2026-03-03T09:18:00+03:00
2026-03-03T09:18:00+03:00
происшествия
краснодарский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/03/2078093660_0:383:576:707_1920x0_80_0_0_f785cede74d9215501a3eea93e54b381.jpg
https://ria.ru/20260206/bespilotniki-2072767828.html
краснодарский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/03/2078093660_0:369:576:801_1920x0_80_0_0_7590879b25ce845c6e129b8ce9a9f0f7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, краснодарский край
Происшествия, Краснодарский край
На Кубани потушили лесной пожар в районе Архипо-Осиповки
На Кубани потушили лесной пожар в районе Архипо-Осиповки на площади 2 гектара