Рейтинг@Mail.ru
КСИР вывел из строя вторую американскую ПРО - РИА Новости, 03.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:41 03.03.2026 (обновлено: 17:46 03.03.2026)
https://ria.ru/20260303/ksir-2078261898.html
КСИР вывел из строя вторую американскую ПРО
КСИР вывел из строя вторую американскую ПРО - РИА Новости, 03.03.2026
КСИР вывел из строя вторую американскую ПРО
Корпус стражей исламской революции Ирана сообщил, что вывел из строя американскую ПРО THAAD. РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T17:41:00+03:00
2026-03-03T17:46:00+03:00
иран
сша
израиль
военная операция сша и израиля против ирана
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/01/2077604506_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6000505178ad283ee630a53f12431456.jpg
https://ria.ru/20260303/iran-2078247488.html
иран
сша
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/01/2077604506_324:0:1764:1080_1920x0_80_0_0_e446f6da29cb0e9ed53d7ab3d76caa1d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
иран, сша, израиль, военная операция сша и израиля против ирана, в мире
Иран, США, Израиль, Военная операция США и Израиля против Ирана, В мире
КСИР вывел из строя вторую американскую ПРО

КСИР вывел из строя вторую американскую ПРО, ударив на ней ракетами

© REUTERS / IRGC via Wana News AgencyВоеннослужащие Корпуса стражей исламской революции (КСИР)
Военнослужащие Корпуса стражей исламской революции (КСИР) - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© REUTERS / IRGC via Wana News Agency
Военнослужащие Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЕГЕРАН, 3 мар - РИА Новости. Корпус стражей исламской революции Ирана сообщил, что вывел из строя американскую ПРО THAAD.
"Вторая американская система противовоздушной обороны США THAAD в регионе была поражена высокоточными ракетами военно-космических сил КСИР и вышла из строя", - говорится в заявлении, которое приводит агентство Mehr.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Офис Совета экспертов, выбирающего лидера Ирана, после атаки Израиля и США - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Израиль и США атаковали офис Совета экспертов, избирающего лидера Ирана
Вчера, 16:57
 
ИранСШАИзраильВоенная операция США и Израиля против ИранаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала