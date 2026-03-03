https://ria.ru/20260303/ksir-2078261898.html
КСИР вывел из строя вторую американскую ПРО
КСИР вывел из строя вторую американскую ПРО
Корпус стражей исламской революции Ирана сообщил, что вывел из строя американскую ПРО THAAD. РИА Новости, 03.03.2026
иран
сша
израиль
военная операция сша и израиля против ирана
в мире
КСИР вывел из строя вторую американскую ПРО
КСИР вывел из строя вторую американскую ПРО, ударив на ней ракетами