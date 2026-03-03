Над стеной Нижегородского кремля обрушилась часть крыши

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 мар - РИА Новости. Участок крыши обрушился над проходом по стене между двумя башнями нижегородского кремля, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в Нижегородском государственном историко-архитектурном музее-заповеднике.

"Произошло обрушение части крыши над боевым ходом (проходом по крепостной стене - ред.). Проводятся первоочередные противоаварийные работы с установкой временных деревянных конструкций для восстановления обрушенного участка прясла (участка крепостной стены между двумя соседними башнями кремля – ред.)", - сказали агентству в руководстве музея-заповедника.

Эти работы планируется провести в течение трех дней - до 6 марта, тогда же будет восстановлен туристический маршрут по пряслу.

В музее рассказали, что в дальнейшем будет разработана научно-проектная документация для проведения ремонтно-реставрационных работ для восстановления прясла. Их планируется выполнить до конца мая 2026 года.