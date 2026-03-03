https://ria.ru/20260303/kreml-2078260208.html
Над стеной Нижегородского кремля обрушилась часть крыши
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 мар - РИА Новости. Участок крыши обрушился над проходом по стене между двумя башнями нижегородского кремля, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в Нижегородском государственном историко-архитектурном музее-заповеднике.
"Произошло обрушение части крыши над боевым ходом (проходом по крепостной стене - ред.). Проводятся первоочередные противоаварийные работы с установкой временных деревянных конструкций для восстановления обрушенного участка прясла (участка крепостной стены между двумя соседними башнями кремля – ред.)", - сказали агентству в руководстве музея-заповедника.
Эти работы планируется провести в течение трех дней - до 6 марта, тогда же будет восстановлен туристический маршрут по пряслу.
В музее рассказали, что в дальнейшем будет разработана научно-проектная документация для проведения ремонтно-реставрационных работ для восстановления прясла. Их планируется выполнить до конца мая 2026 года.
Нижегородский кремль — средневековая крепость, которая находится на высоком берегу над слиянием Оки и Волги. Кремль состоит из 13 башен, соединенных крепостной стеной длиной более 2 километров, внутри которой действует круговой маршрут (так называемый боевой ход).