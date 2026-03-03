https://ria.ru/20260303/krazha-2078135902.html
Жителя Псковской области будут судить за кражу денег со счета бойца СВО
Жителя Псковской области будут судить за кражу денег со счета бойца СВО - РИА Новости, 03.03.2026
Жителя Псковской области будут судить за кражу денег со счета бойца СВО
Житель Псковской области обвиняется в краже 5 миллионов рублей с банковского счета бойца СВО из Ярославской области, этими деньгами обвиняемый расплачивался в... РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T11:37:00+03:00
2026-03-03T11:37:00+03:00
2026-03-03T11:37:00+03:00
происшествия
псковская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153104/48/1531044877_0:373:2977:2048_1920x0_80_0_0_1aa6466e129adf64479df2477053c120.jpg
https://ria.ru/20251225/mvd-2064539045.html
псковская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153104/48/1531044877_135:0:2866:2048_1920x0_80_0_0_0dbf5f8d6053c58704c40b7ad741a817.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, псковская область
Происшествия, Псковская область
Жителя Псковской области будут судить за кражу денег со счета бойца СВО
РИА Новости: жителя Псковской области обвинили в краже 5 млн руб у бойца СВО
ЯРОСЛАВЛЬ, 3 фев – РИА Новости. Житель Псковской области обвиняется в краже 5 миллионов рублей с банковского счета бойца СВО из Ярославской области, этими деньгами обвиняемый расплачивался в том числе за заказы на маркетплейсах и теперь пойдет под суд, сообщило РИА Новости УМВД по Ярославской области.
В пресс-службе полиции агентству рассказали, что житель Псковской области
пришел в банк со знакомым участником СВО из Угличского района Ярославской области
для оформления банковского счета и убедил того "привязать" подконтрольный номер мобильного к банковскому приложению, а также сфотографировал всю документацию.
Благодаря доступу к счету с августа 2024 по март 2025 года фигурант оплачивал покупки, заказы на маркетплейсах, обналичивал деньги. Участник СВО обнаружил пропажу со счета 5 миллионов рублей и обратился в полицию.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Псковской области 1994 г.р., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом "б" части 4 статьи 158 УК РФ
"Кража, совершенная в особо крупном размере". В настоящее время материалы… направлены в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении ведомства.
По данным УМВД, обвиняемый дал признательные показания, наложен арест на его деньги суммой более 1,6 миллиона рублей.