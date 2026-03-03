Жителя Псковской области будут судить за кражу денег со счета бойца СВО

ЯРОСЛАВЛЬ, 3 фев – РИА Новости. Житель Псковской области обвиняется в краже 5 миллионов рублей с банковского счета бойца СВО из Ярославской области, этими деньгами обвиняемый расплачивался в том числе за заказы на маркетплейсах и теперь пойдет под суд, сообщило РИА Новости УМВД по Ярославской области.