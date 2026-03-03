Рейтинг@Mail.ru
Жителя Псковской области будут судить за кражу денег со счета бойца СВО - РИА Новости, 03.03.2026
11:37 03.03.2026
https://ria.ru/20260303/krazha-2078135902.html
Жителя Псковской области будут судить за кражу денег со счета бойца СВО
Жителя Псковской области будут судить за кражу денег со счета бойца СВО - РИА Новости, 03.03.2026
Жителя Псковской области будут судить за кражу денег со счета бойца СВО
Житель Псковской области обвиняется в краже 5 миллионов рублей с банковского счета бойца СВО из Ярославской области, этими деньгами обвиняемый расплачивался в... РИА Новости, 03.03.2026
происшествия
псковская область
происшествия, псковская область
Происшествия, Псковская область
Жителя Псковской области будут судить за кражу денег со счета бойца СВО

РИА Новости: жителя Псковской области обвинили в краже 5 млн руб у бойца СВО

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Статуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Статуя Фемиды в суде. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 3 фев – РИА Новости. Житель Псковской области обвиняется в краже 5 миллионов рублей с банковского счета бойца СВО из Ярославской области, этими деньгами обвиняемый расплачивался в том числе за заказы на маркетплейсах и теперь пойдет под суд, сообщило РИА Новости УМВД по Ярославской области.
В пресс-службе полиции агентству рассказали, что житель Псковской области пришел в банк со знакомым участником СВО из Угличского района Ярославской области для оформления банковского счета и убедил того "привязать" подконтрольный номер мобильного к банковскому приложению, а также сфотографировал всю документацию.
Благодаря доступу к счету с августа 2024 по март 2025 года фигурант оплачивал покупки, заказы на маркетплейсах, обналичивал деньги. Участник СВО обнаружил пропажу со счета 5 миллионов рублей и обратился в полицию.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Псковской области 1994 г.р., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом "б" части 4 статьи 158 УК РФ "Кража, совершенная в особо крупном размере". В настоящее время материалы… направлены в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении ведомства.
По данным УМВД, обвиняемый дал признательные показания, наложен арест на его деньги суммой более 1,6 миллиона рублей.
В Сочи задержали мужчину за попытку украсть два миллиона рублей у бойца СВО
25 декабря 2025, 11:18
ПроисшествияПсковская область
 
 
