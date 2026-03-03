Рейтинг@Mail.ru
Застрявшей в Южной Корее из-за инсульта россиянке отказывают в эвакуации - РИА Новости, 03.03.2026
Туризм
 
02:26 03.03.2026
Застрявшей в Южной Корее из-за инсульта россиянке отказывают в эвакуации
© РИА Новости / Мария Плотникова | Перейти в медиабанкВид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан
Вид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© РИА Новости / Мария Плотникова
Перейти в медиабанк
Вид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Семья россиянки Татьяны Коноваловой, застрявшей в Южной Корее после инсульта, не может осуществить ее медицинскую эвакуацию на родину даже после уплаты долга перед больницей из-за сложностей транспортировки и отказа ряда компаний выполнять перевозку, рассказала РИА Новости ее дочь Евгения Коновалова.
В конце января Евгения сообщила РИА Новости, что ее мать Татьяна Коновалова, 77-летняя пенсионерка из Москвы, перенесла инсульт в туристической поездке по Южной Корее, после чего находилась в искусственной коме. Её семья не могла организовать медицинскую эвакуацию в РФ из-за долга за лечение в местной больнице, который составлял 90 миллионов вон (порядка 62 тысячи долларов). В связи с этим дочь пенсионерки была вынуждена организовать сбор средств.
Вид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Дочь рассказала о сборе средств для застрявшей в Корее россиянки
17 февраля, 04:32
Весь долг был оплачен 13 февраля, в тот же день все необходимые медицинские документы были переданы в Министерство здравоохранения РФ. Как пояснила Евгения, с этого момента прошло уже две недели, однако на сегодняшний день у семьи все еще нет информации о конкретных сроках транспортировки.
"По словам представителей ведомства, паромные компании, выполняющие рейсы между Южной Кореей и Владивостоком, отказались осуществлять перевозку. Несколько авиакомпаний также сообщили об отказе. Сейчас, как нам объяснили, прорабатываются альтернативные варианты маршрута", - рассказала Евгения РИА Новости.
Дочь Татьяны добавила, что перевозка действительно непростая - между Россией и Южной Кореей нет прямого авиасообщения. Необходимо согласование с иностранной авиакомпанией, которая доставит Татьяну до третьей страны, откуда возможна пересадка на российский борт. Помимо этого, рейсы должны быть состыкованы по времени, а самолет должен позволять установку медицинского модуля и перевозку лежачего пациента под наблюдением врачей.
Как отметила Евгения, в настоящее время состояние Татьяны стабильное и продолжает улучшаться, по словам южнокорейских врачей, вероятность повторных кровоизлияний низкая. Сейчас пенсионерка уже находится на кислородной поддержке, а не на аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
По словам Евгении, нахождение в Южной Корее для семьи по-прежнему сопряжено с серьезными ежедневными расходами. Они включают оплату круглосуточной сиделки в общей палате (около 10 тысяч рублей в сутки), медицинских расходных материалов и кислородной поддержки, а также проживание Евгении в гостинице.
В последние две недели местная больница не взимает плату за пребывание Татьяны в палате, однако, как пояснила Евгения, вскоре и эта ситуация может измениться.
Автомобили полиции и скорой помощи в Южной Корее - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Россиянка, застрявшая в Южной Корее из-за долга, начала выходить из комы
16 февраля, 14:00
 
