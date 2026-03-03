Рейтинг@Mail.ru
Politico: в ЕС признали неприятную правду о конфликте на Ближнем Востоке
09:24 03.03.2026
Politico: в ЕС признали неприятную правду о конфликте на Ближнем Востоке
в мире
иран
сша
ближний восток
евросоюз
военная операция сша и израиля против ирана
иран
сша
ближний восток
Politico: в ЕС признали неприятную правду о конфликте на Ближнем Востоке

© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС в Брюсселе
Флаги ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. В Евросоюзе признают, что не готовились к конфликту на Ближнем Востоке, и теперь вынуждены наблюдать за ним как зрители, пишет газета Politico со ссылкой на неназванного дипломата ЕС.
«
"К этому (конфликту с Ираном - ред.) готовились США и Израиль ... ЕС не был готов к этому ... Теперь мы сидим как зрители, потому что не являемся активным участником этой войны", - заявил дипломат.
Издание при этом отмечает, что неприятная правда заключается в том, что у ЕС недостаточно рычагов влияния в регионе, чтобы предпринять какие-либо значимые шаги.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
