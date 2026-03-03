Рэпера Diddy освободят из тюрьмы на полтора месяца раньше

ВАШИНГТОН, 3 мар - РИА Новости. Срок освобождения американского рэпера и продюсера Шона Комбса (Diddy) сокращён более чем на месяц - с 4 июня до 25 апреля 2028 года, выяснило РИА Новости, изучив базу данных тюрем США.

Комбс, которому 56 лет, отбывает 50-месячный срок в федеральном исправительном учреждении Форт-Дикс (штат Нью-Джерси ) по двум эпизодам перевозки лиц для занятия проституцией, свидетельствуют изученные РИА Новости данные.

Дата освобождения музыканта менялась несколько раз после начала отбывания наказания. Изначально она была назначена на 8 мая 2028 года, затем в ноябре прошлого года перенесена на 4 июня 2028 года. СМИ связывали это с предполагаемыми дисциплинарными нарушениями, однако представители Комбса это отрицали.