13:58 03.03.2026
Рэпера Diddy освободят из тюрьмы на полтора месяца раньше
Рэпера Diddy освободят из тюрьмы на полтора месяца раньше
в мире, сша, нью-джерси
В мире, США, Нью-Джерси
Рэпера Diddy освободят из тюрьмы на полтора месяца раньше

РИА Новости: срок освобождения Diddy сократили с 4 июня до 25 апреля 2028 г

ВАШИНГТОН, 3 мар - РИА Новости. Срок освобождения американского рэпера и продюсера Шона Комбса (Diddy) сокращён более чем на месяц - с 4 июня до 25 апреля 2028 года, выяснило РИА Новости, изучив базу данных тюрем США.
Комбс, которому 56 лет, отбывает 50-месячный срок в федеральном исправительном учреждении Форт-Дикс (штат Нью-Джерси) по двум эпизодам перевозки лиц для занятия проституцией, свидетельствуют изученные РИА Новости данные.
Дата освобождения музыканта менялась несколько раз после начала отбывания наказания. Изначально она была назначена на 8 мая 2028 года, затем в ноябре прошлого года перенесена на 4 июня 2028 года. СМИ связывали это с предполагаемыми дисциплинарными нарушениями, однако представители Комбса это отрицали.
Комбс находится под стражей с сентября 2024 года. Ему предъявлялись обвинения в сговоре в рамках преступной организации, торговле людьми и перевозке лиц для занятия проституцией. По итогам двухмесячного процесса присяжные признали его виновным по двум эпизодам перевозки для занятия проституцией и оправдали по более тяжёлым обвинениям.
Eminem - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
Eminem, Мэнсон и Diddy упоминаются в материалах по делу Эпштейна
31 января, 02:06
 
