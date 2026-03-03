https://ria.ru/20260303/kitay-2078263148.html
Армия Китая опубликовала "уроки" операции Израиля и США против Ирана
Армия Китая опубликовала "уроки" операции Израиля и США против Ирана
Народно-освободительная армия Китая (НОАК) назвала пять "уроков" на основе анализа действий Израиля и США против Ирана, соответствующее заявление опубликовано в РИА Новости, 03.03.2026
НОАК: на основе анализа действий США и Израиля в Иране можно извлечь пять уроков