Армия Китая опубликовала "уроки" операции Израиля и США против Ирана - РИА Новости, 03.03.2026
17:44 03.03.2026 (обновлено: 17:46 03.03.2026)
Армия Китая опубликовала "уроки" операции Израиля и США против Ирана
Армия Китая опубликовала "уроки" операции Израиля и США против Ирана
в мире, иран, израиль, сша, народно-освободительная армия китая, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Израиль, США, Народно-освободительная армия Китая, Военная операция США и Израиля против Ирана
Армия Китая опубликовала "уроки" операции Израиля и США против Ирана

ПЕКИН, 3 мар - РИА Новости. Народно-освободительная армия Китая (НОАК) назвала пять "уроков" на основе анализа действий Израиля и США против Ирана, соответствующее заявление опубликовано в официальном аккаунте НОАК в соцсети X.
"Самая смертоносная угроза - враг внутри. Самый дорогостоящий просчет - слепая вера в мир. Самая суровая реальность - логика превосходящей огневой мощи. Самый жестокий парадокс - иллюзия победы. Самая надежная опора - самодостаточность", - сказано в сообщении.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.
Китай выступает против военных ударов по Ирану, заявил Ван И
