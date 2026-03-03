https://ria.ru/20260303/kitay-2078245714.html
Глава МИД Китая прокомментировал эскалацию на Ближнем Востоке
Глава МИД Китая прокомментировал эскалацию на Ближнем Востоке - РИА Новости, 03.03.2026
Глава МИД Китая прокомментировал эскалацию на Ближнем Востоке
Военная сила не может решить проблемы, она приведет только к серьезным негативным последствиям, заявил министр иностранных дел КНР Ван И в ходе разговора с... РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T16:53:00+03:00
в мире
китай
ближний восток
ван и (политик)
военная операция сша и израиля против ирана
китай
ближний восток
Глава МИД Китая прокомментировал эскалацию на Ближнем Востоке
Ван И о конфликте на Ближнем Востоке: военная сила не может решить проблем