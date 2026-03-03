Рейтинг@Mail.ru
Китай выступает против военных ударов по Ирану, заявил Ван И
16:35 03.03.2026
Китай выступает против военных ударов по Ирану, заявил Ван И
Китай выступает против военных ударов Израиля и США по Ирану, заявил министр иностранных дел КНР Ван И в ходе разговора с израильским коллегой Гидеоном Сааром. РИА Новости, 03.03.2026
Министр иностранных дел КНР Ван И
Министр иностранных дел КНР Ван И
Министр иностранных дел КНР Ван И . Архивное фото
ПЕКИН, 3 мар - РИА Новости. Китай выступает против военных ударов Израиля и США по Ирану, заявил министр иностранных дел КНР Ван И в ходе разговора с израильским коллегой Гидеоном Сааром.
"Китай выступает против военных ударов Израиля и США по Ирану", - сказал Ван И, его слова приводит Центральное телевидение Китая.
Лавров и Ван И осудили удары США по Ирану
1 марта, 18:30
Лавров и Ван И осудили удары США по Ирану
