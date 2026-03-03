https://ria.ru/20260303/kitay-2078240326.html
Китай выступает против военных ударов по Ирану, заявил Ван И
Китай выступает против военных ударов по Ирану, заявил Ван И - РИА Новости, 03.03.2026
Китай выступает против военных ударов по Ирану, заявил Ван И
Китай выступает против военных ударов Израиля и США по Ирану, заявил министр иностранных дел КНР Ван И в ходе разговора с израильским коллегой Гидеоном Сааром. РИА Новости, 03.03.2026
военная операция сша и израиля против ирана
в мире
китай
иран
израиль
китай
иран
израиль
Китай выступает против военных ударов по Ирану, заявил Ван И
МИД КНР: Китай выступает против военных ударов США и Израиля по Ирану