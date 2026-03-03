Китай призвал обеспечить безопасность судоходства в Ормузском проливе

ПЕКИН, 3 мар – РИА Новости. Китай призывает все стороны обеспечить безопасность судоходства в Ормузском проливе и предотвратить негативное влияние на мировую экономику, заявила на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНр Мао Нин.
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что руководители газовых компаний заявляют, что власти Китая обратились к иранским чиновникам, чтобы они не предпринимали действий, которые могли бы нарушить поставки энергоресурсов в страну по Ормузскому проливу.
"Энергетическая безопасность имеет чрезвычайно важное значение для мировой экономики, и все стороны несут ответственность за обеспечение стабильного и бесперебойного снабжения энергоресурсами", - заявила Мао Нин, комментируя соответствующее сообщение агентства.
Она отметила, что "Китай призывает все стороны немедленно прекратить военные действия, избегать эскалации напряженности, обеспечить безопасность судоходства в Ормузском проливе и предотвратить дальнейшее негативное воздействие на мировую экономику".