Китай призвал обеспечить безопасность судоходства в Ормузском проливе

ПЕКИН, 3 мар – РИА Новости. Китай призывает все стороны обеспечить безопасность судоходства в Ормузском проливе и предотвратить негативное влияние на мировую экономику, заявила на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНр Мао Нин.