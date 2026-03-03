Рейтинг@Mail.ru
Китай призвал обеспечить безопасность судоходства в Ормузском проливе
10:30 03.03.2026 (обновлено: 10:33 03.03.2026)
Китай призвал обеспечить безопасность судоходства в Ормузском проливе
Китай призывает все стороны обеспечить безопасность судоходства в Ормузском проливе и предотвратить негативное влияние на мировую экономику, заявила на брифинге РИА Новости, 03.03.2026
китай, ормузский пролив, в мире, мао нин
Китай, Ормузский пролив, В мире, Мао Нин
Китай призвал обеспечить безопасность судоходства в Ормузском проливе

МИД Китая призвал обеспечить безопасность судоходства в Ормузском проливе

© РИА Новости / Николай Разуваев | Перейти в медиабанкФлаг Китая на доме в историческом центре Пекина в районе Дачжалань в Пекине
Флаг Китая на доме в историческом центре Пекина в районе Дачжалань в Пекине. Архивное фото
ПЕКИН, 3 мар – РИА Новости. Китай призывает все стороны обеспечить безопасность судоходства в Ормузском проливе и предотвратить негативное влияние на мировую экономику, заявила на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНр Мао Нин.
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что руководители газовых компаний заявляют, что власти Китая обратились к иранским чиновникам, чтобы они не предпринимали действий, которые могли бы нарушить поставки энергоресурсов в страну по Ормузскому проливу.
"Энергетическая безопасность имеет чрезвычайно важное значение для мировой экономики, и все стороны несут ответственность за обеспечение стабильного и бесперебойного снабжения энергоресурсами", - заявила Мао Нин, комментируя соответствующее сообщение агентства.
Она отметила, что "Китай призывает все стороны немедленно прекратить военные действия, избегать эскалации напряженности, обеспечить безопасность судоходства в Ормузском проливе и предотвратить дальнейшее негативное воздействие на мировую экономику".
Суда в Ормузском проливе - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Дмитриев предрек серьезные потрясения из-за закрытия Ормузского пролива
