Китай призвал Иран обеспечить движение судов в Ормузском проливе, пишут СМИ

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Руководители газовых компаний заявляют, что власти Китая обратились к иранским чиновникам, чтобы они не предпринимали действий, которые могли бы нарушить поставки энергоресурсов в страну по Ормузскому проливу, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на источники.
Судоходство через Ормузский пролив резко сократилось после ударов США и Израиля по Ирану, а страховщики начали пересматривать страховое покрытие из-за роста угроз безопасности, сообщал в понедельник портал Maritime News. Формальной блокады нет, однако рынок столкнулся с фактическим параличом перевозок.
Ормузский пролив: закрытие, значение для Ирана и всего мира
20 июня 2025, 20:30
"Китайским импортерам энергоресурсов сообщили, что Пекин пытается обеспечить продолжение движения судов через Ормузский пролив… чтобы Тегеран не нападал на нефтяные танкеры и танкеры с СПГ (сжиженным природным газом - ред.), проходящие через пролив, и вместо этого позволял поставкам продолжаться", - передаёт агентство.
Иранским чиновникам было также предложено избегать ударов по экспортным центрам, таким как Катар, который поставляет 30% СПГ в Китай, добавляет Блумберг.
Как указывает агентство, Китай как крупнейший экспортер энергоресурсов в мире в большей степени зависит от поставок нефти и газа из Персидского залива, а транспортировка грузов требует прохождения через Ормузский пролив.
Ормузский пролив соединяет Персидский залив с Оманским заливом и Аравийским морем. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива и из самого Ирана, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. Из-за опасений перекрытия пролива цена барреля Brent уже подскакивала выше 80 долларов.
КСИР заявил, что танкер США горит в Ормузском проливе
2 марта, 19:48