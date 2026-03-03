Рейтинг@Mail.ru
Китай призвал Иран обеспечить движение судов в Ормузском проливе, пишут СМИ
10:15 03.03.2026 (обновлено: 10:32 03.03.2026)
Китай призвал Иран обеспечить движение судов в Ормузском проливе, пишут СМИ
Китай призвал Иран обеспечить движение судов в Ормузском проливе, пишут СМИ
в мире
ормузский пролив
китай
персидский залив
brent
военная операция сша и израиля против ирана
иран
ормузский пролив
китай
персидский залив
иран
в мире, ормузский пролив, китай, персидский залив, brent, военная операция сша и израиля против ирана, иран
В мире, Ормузский пролив, Китай, Персидский залив, Brent, Военная операция США и Израиля против Ирана, Иран
Китай призвал Иран обеспечить движение судов в Ормузском проливе, пишут СМИ

Bloomberg: Китай призвал Иран не нарушать поставки газа через Ормузский пролив

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Руководители газовых компаний заявляют, что власти Китая обратились к иранским чиновникам, чтобы они не предпринимали действий, которые могли бы нарушить поставки энергоресурсов в страну по Ормузскому проливу, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на источники.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Судоходство через Ормузский пролив резко сократилось после ударов США и Израиля по Ирану, а страховщики начали пересматривать страховое покрытие из-за роста угроз безопасности, сообщал в понедельник портал Maritime News. Формальной блокады нет, однако рынок столкнулся с фактическим параличом перевозок.
Военнослужащий армии Ирана во время учений в прибрежной зоне Ормузского пролива - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
Ормузский пролив: закрытие, значение для Ирана и всего мира
20 июня 2025, 20:30
"Руководители газовых компаний заявляют, что Китай оказывает давление на иранских чиновников, что те не предпринимали действий, которые могли бы нарушить экспорт газа из Катара или другие поставки энергоресурсов через Ормузский пролив", - сообщает Блумберг.
"Китайским импортерам энергоресурсов сообщили, что Пекин пытается обеспечить продолжение движения судов через Ормузский пролив… чтобы Тегеран не нападал на нефтяные танкеры и танкеры с СПГ (сжиженным природным газом - ред.), проходящие через пролив, и вместо этого позволял поставкам продолжаться", - передаёт агентство.
Иранским чиновникам было также предложено избегать ударов по экспортным центрам, таким как Катар, который поставляет 30% СПГ в Китай, добавляет Блумберг.
Как указывает агентство, Китай как крупнейший экспортер энергоресурсов в мире в большей степени зависит от поставок нефти и газа из Персидского залива, а транспортировка грузов требует прохождения через Ормузский пролив.
Ормузский пролив соединяет Персидский залив с Оманским заливом и Аравийским морем. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива и из самого Ирана, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. Из-за опасений перекрытия пролива цена барреля Brent уже подскакивала выше 80 долларов.
Танкер - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
КСИР заявил, что танкер США горит в Ормузском проливе
2 марта, 19:48
 
В миреОрмузский проливКитайПерсидский заливBrentВоенная операция США и Израиля против ИранаИран
 
 
Заголовок открываемого материала