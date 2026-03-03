Рейтинг@Mail.ru
В Киеве начали появляться очереди на заправках
22:25 03.03.2026
В Киеве начали появляться очереди на заправках
Очереди начали появляться на заправках в Киеве из-за роста цент на бензин, сообщило украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 03.03.2026
Площадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Очереди начали появляться на заправках в Киеве из-за роста цент на бензин, сообщило украинское издание "Страна.ua".
Во вторник украинский эксперт и основатель логистической компании Prime Дмитрий Лёушкин заявил, что в ближайшее время из-за ситуации на Ближнем Востоке на Украине может начаться резкий рост цен на бензин. По его словам, топливо будет дорожать на 1–2 гривны (0,02 – 0,04 доллара) в неделю
"На киевских АЗС начали появляться очереди в связи с ростом цен на бензин", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны".
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Владимир Зеленский поддержал нанесение ударов по Ирану со стороны Израиля и США, назвав этот шаг правильным решением.
Зеленский набросился на Кличко из-за ситуации в Киеве
Зеленский набросился на Кличко из-за ситуации в Киеве
