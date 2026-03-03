Экономист рассказала, как новый ГОСТ повлияет на стоимость хлеба в России

"Что значит ГОСТ? Это значит, что кому-то надо будет перестроить систему изготовления. Тем, кто его не придерживался априори. А те, кто и так все делали фактически по ГОСТу, для них нужно будет просто это все оформить, подготовить документы. Я думаю, с этим будет связан небольшой рост затрат, что приведет к подорожанию продукта где-то на 5–6%. Но потом за счет конкуренции это все будет нивелироваться", - пояснила она.