https://ria.ru/20260303/khleb-2078194253.html
Экономист рассказала, как новый ГОСТ повлияет на стоимость хлеба в России
Экономист рассказала, как новый ГОСТ повлияет на стоимость хлеба в России - РИА Новости, 03.03.2026
Экономист рассказала, как новый ГОСТ повлияет на стоимость хлеба в России
Введение нового ГОСТа на хлеб может привести лишь к временному и незначительному его подорожанию, которое вскоре нивелируется, такое мнение высказала доцент... РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T14:25:00+03:00
2026-03-03T14:25:00+03:00
2026-03-03T14:27:00+03:00
россия
светлана сазанова
экономика
хлеб
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/03/2078194941_0:61:3066:1786_1920x0_80_0_0_03e8160d16005697e5fd740892dc8cf5.jpg
https://ria.ru/20260303/khleb-2078055117.html
https://ria.ru/20260204/khleb-2072303118.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/03/2078194941_36:0:2765:2047_1920x0_80_0_0_1d4dc71e580633bed39eaafe715c0681.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, светлана сазанова, экономика, хлеб
Россия, Светлана Сазанова, Экономика, Хлеб
Экономист рассказала, как новый ГОСТ повлияет на стоимость хлеба в России
Сазанова: ГОСТ на хлеб может привести лишь к временному небольшому подорожанию
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Введение нового ГОСТа на хлеб может привести лишь к временному и незначительному его подорожанию, которое вскоре нивелируется, такое мнение высказала доцент кафедры институциональной экономики Государственного университета управления, кандидат экономических наук Светлана Сазанова.
Россия с 1 апреля вводит новый ГОСТ на белый хлеб из пшеничной муки.
"Введение нового ГОСТа может вызвать лишь временное повышение стоимости хлеба", - заявила Сазанова порталу NEWS.ru
.
"Что значит ГОСТ? Это значит, что кому-то надо будет перестроить систему изготовления. Тем, кто его не придерживался априори. А те, кто и так все делали фактически по ГОСТу, для них нужно будет просто это все оформить, подготовить документы. Я думаю, с этим будет связан небольшой рост затрат, что приведет к подорожанию продукта где-то на 5–6%. Но потом за счет конкуренции это все будет нивелироваться", - пояснила она.