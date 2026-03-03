Рейтинг@Mail.ru
Экономист рассказала, как новый ГОСТ повлияет на стоимость хлеба в России
14:25 03.03.2026 (обновлено: 14:27 03.03.2026)
Экономист рассказала, как новый ГОСТ повлияет на стоимость хлеба в России
Экономист рассказала, как новый ГОСТ повлияет на стоимость хлеба в России - РИА Новости, 03.03.2026
Экономист рассказала, как новый ГОСТ повлияет на стоимость хлеба в России
Введение нового ГОСТа на хлеб может привести лишь к временному и незначительному его подорожанию, которое вскоре нивелируется, такое мнение высказала доцент... РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T14:25:00+03:00
2026-03-03T14:27:00+03:00
россия
светлана сазанова
экономика
хлеб
россия
россия, светлана сазанова, экономика, хлеб
Россия, Светлана Сазанова, Экономика, Хлеб
Экономист рассказала, как новый ГОСТ повлияет на стоимость хлеба в России

Сазанова: ГОСТ на хлеб может привести лишь к временному небольшому подорожанию

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Введение нового ГОСТа на хлеб может привести лишь к временному и незначительному его подорожанию, которое вскоре нивелируется, такое мнение высказала доцент кафедры институциональной экономики Государственного университета управления, кандидат экономических наук Светлана Сазанова.
Россия с 1 апреля вводит новый ГОСТ на белый хлеб из пшеничной муки.
В России вводят новый ГОСТ на белый хлеб
Вчера, 01:15
"Введение нового ГОСТа может вызвать лишь временное повышение стоимости хлеба", - заявила Сазанова порталу NEWS.ru.
"Что значит ГОСТ? Это значит, что кому-то надо будет перестроить систему изготовления. Тем, кто его не придерживался априори. А те, кто и так все делали фактически по ГОСТу, для них нужно будет просто это все оформить, подготовить документы. Я думаю, с этим будет связан небольшой рост затрат, что приведет к подорожанию продукта где-то на 5–6%. Но потом за счет конкуренции это все будет нивелироваться", - пояснила она.
ФАС изучит ценообразование на хлеб и булочные изделия
4 февраля, 19:25
 
РоссияСветлана СазановаЭкономикаХлеб
 
 
