"Хезболла" атаковала израильские военные объекты на Голанских высотах
"Хезболла" атаковала израильские военные объекты на Голанских высотах - РИА Новости, 03.03.2026
"Хезболла" атаковала израильские военные объекты на Голанских высотах
Ливанское движение "Хезболлах" заявило о нанесении ракетных ударов по израильским военным объектам на оккупированных Голанских высотах. РИА Новости, 03.03.2026
"Хезболла" атаковала израильские военные объекты на Голанских высотах
Движение "Хезболла" атаковало израильские военные объекты на Голанских высотах