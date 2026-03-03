Рейтинг@Mail.ru
"Хезболла" атаковала израильские военные объекты на Голанских высотах - РИА Новости, 03.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:23 03.03.2026 (обновлено: 20:30 03.03.2026)
https://ria.ru/20260303/khezbolla-2078304419.html
"Хезболла" атаковала израильские военные объекты на Голанских высотах
"Хезболла" атаковала израильские военные объекты на Голанских высотах - РИА Новости, 03.03.2026
"Хезболла" атаковала израильские военные объекты на Голанских высотах
Ливанское движение "Хезболлах" заявило о нанесении ракетных ударов по израильским военным объектам на оккупированных Голанских высотах. РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T20:23:00+03:00
2026-03-03T20:30:00+03:00
хезболла
в мире
голанские высоты
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1a/1905385188_0:0:3036:1709_1920x0_80_0_0_eac37ed04ba9138740aca3d63e7f6e65.jpg
https://ria.ru/20260303/khezbolla-2078270364.html
голанские высоты
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1a/1905385188_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6009ebe776772d35c6f487e820adf47b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
хезболла, в мире, голанские высоты
Хезболла, В мире, Голанские высоты
"Хезболла" атаковала израильские военные объекты на Голанских высотах

Движение "Хезболла" атаковало израильские военные объекты на Голанских высотах

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкБойцы движения "Хезболлах"
Бойцы движения Хезболлах - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Бойцы движения "Хезболлах". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕЙРУТ, 3 мар - РИА Новости. Ливанское движение "Хезболлах" заявило о нанесении ракетных ударов по израильским военным объектам на оккупированных Голанских высотах.
"Бойцы исламского сопротивления в 13.40 (14.40 мск - ред.) нанесли ракетный залп по базе Равия на оккупированных сирийских Голанских высотах", - говорится в заявлении группировки.
В движении отметили, что в это же время военное крыло атаковало израильские казармы в районе Кила.
Военный рядом с израильским танком в южном Ливане - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
"Хезболла" уничтожила израильский танк и БПЛА на юге Ливана
Вчера, 18:08
 
ХезболлаВ миреГоланские высоты
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала