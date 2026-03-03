Рейтинг@Mail.ru
"Хезболла" нанесла удары по авиабазе в Израиле
07:02 03.03.2026
"Хезболла" нанесла удары по авиабазе в Израиле
"Хезболла" нанесла удары по авиабазе в Израиле - РИА Новости, 03.03.2026
"Хезболла" нанесла удары по авиабазе в Израиле
Ливанское движение "Хезболлах" заявило о нанесении удара беспилотниками по авиабазе на севере Израиля. РИА Новости, 03.03.2026
хезболла, израиль, военная операция сша и израиля против ирана, в мире, сша, иран, палестина
Хезболла, Израиль, Военная операция США и Израиля против Ирана, В мире, США, Иран, Палестина
"Хезболла" нанесла удары по авиабазе в Израиле

"Хезболла" нанесла удары по авиабазе на севере Израиля

Работа ПВО Израиля во время иранской атаки на Тель-Авив
Работа ПВО Израиля во время иранской атаки на Тель-Авив. Архивное фото
© AP Photo / Leo Correa
Работа ПВО Израиля во время иранской атаки на Тель-Авив. Архивное фото
БЕЙРУТ, 3 мар - РИА Новости. Ливанское движение "Хезболлах" заявило о нанесении удара беспилотниками по авиабазе на севере Израиля.
"Мы нанесли удар эскадрильей беспилотников по радиолокационным объектам и диспетчерским пунктам на авиабазе Рамат-Давид на севере оккупированной Палестины (Израиля - ред.)", - говорится в заявлении проиранской группировки.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Изображение сгенерировано ИИ
Агрессия обезглавила Иран. Но Иран был к этому готов
1 марта, 08:00
 
ХезболлаИзраильВоенная операция США и Израиля против ИранаВ миреСШАИранПалестина
 
 
