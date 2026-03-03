https://ria.ru/20260303/khezbolla-2078081000.html
"Хезболла" нанесла удары по авиабазе в Израиле
"Хезболла" нанесла удары по авиабазе в Израиле - РИА Новости, 03.03.2026
"Хезболла" нанесла удары по авиабазе в Израиле
Ливанское движение "Хезболлах" заявило о нанесении удара беспилотниками по авиабазе на севере Израиля. РИА Новости, 03.03.2026
"Хезболла" нанесла удары по авиабазе в Израиле
"Хезболла" нанесла удары по авиабазе на севере Израиля