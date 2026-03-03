Рейтинг@Mail.ru
Верховного лидера Ирана похоронят в его родном городе Мешхед, пишут СМИ - РИА Новости, 03.03.2026
21:40 03.03.2026 (обновлено: 21:50 03.03.2026)
Верховного лидера Ирана похоронят в его родном городе Мешхед, пишут СМИ
Fars: Хаменеи похоронят в его родном городе Мешхед

ТЕГЕРАН, 3 мар - РИА Новости. Верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи, погибшего в результате ударов США и Израиля, похоронят в его родном городе Мешхед на северо-востоке исламской республики, передает иранское агентство Fars.
"Тело погибшего верховного лидера будет похоронено в священном городе Мешхеде", - говорится в публикации.
СМИ выяснили, как Израиль отследил местонахождение Хаменеи
Вчера, 12:06
Отмечается, что проведение церемонии прощания с Хаменеи планируется в Тегеране. Подробности церемонии, включая время и программу, будут объявлены, согласно Fars, позднее - после ее утверждения властями Ирана.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, в стране объявлен 40-дневный траур.
Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
Сын Хаменеи жив, пишут СМИ
Вчера, 15:39
 
Обсуждения
Заголовок открываемого материала