Верховного лидера Ирана похоронят в его родном городе Мешхед, пишут СМИ

ТЕГЕРАН, 3 мар - РИА Новости. Верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи, погибшего в результате ударов США и Израиля, похоронят в его родном городе Мешхед на северо-востоке исламской республики, передает иранское агентство Fars.
"Тело погибшего верховного лидера будет похоронено в священном городе Мешхеде", - говорится в публикации.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, в стране объявлен 40-дневный траур.
Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
