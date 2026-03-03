Сын Хаменеи жив, пишут СМИ

ТЕГЕРАН, 3 мар - РИА Новости. Моджатаба Хаменеи, сын погибшего в результате ударов США и Израиля верховного лидера Ирана Али Хаменеи, жив, передает агентство Mehr.
В западных СМИ его имя фигурировало в списке потенциальных преемников Али Хаменеи на должности верховного лидера Ирана.
"Сын погибшего мученической смертью верховного лидера Моджтаба Хаменеи находится в полном здравии и сейчас занимается вопросами членов семьи, погибших мученической смертью, а также изучает важные дела страны", - говорится в публикации агентства.
Как отметили в Mehr, агентство получило по этому поводу заслуживающую доверия информацию.
После гибели верховного лидера Ирана Али Хаменеи в Иране, в соответствии с конституцией, был сформирован временный руководящий совет, состоящий из президента Ирана Масуда Пезешкиана, главы судебной власти Голям-Хосейна Мохсени-Эжеи и члена Совета стражей конституции Алирезы Арафи.
Его задача - обеспечить непрерывное руководство страной на время отсутствия верховного лидера, которого позже будет выбирать Совет экспертов - специальный орган, избирающий главного руководителя страны.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.