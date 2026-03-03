Сын Хаменеи жив, пишут СМИ

ТЕГЕРАН, 3 мар - РИА Новости. Моджатаба Хаменеи, сын погибшего в результате ударов США и Израиля верховного лидера Ирана Али Хаменеи, жив, передает агентство Моджатаба Хаменеи, сын погибшего в результате ударов США и Израиля верховного лидера Ирана Али Хаменеи, жив, передает агентство Mehr

В западных СМИ его имя фигурировало в списке потенциальных преемников Али Хаменеи на должности верховного лидера Ирана.

"Сын погибшего мученической смертью верховного лидера Моджтаба Хаменеи находится в полном здравии и сейчас занимается вопросами членов семьи, погибших мученической смертью, а также изучает важные дела страны", - говорится в публикации агентства.

Как отметили в Mehr, агентство получило по этому поводу заслуживающую доверия информацию.

После гибели верховного лидера Ирана Али Хаменеи в Иране, в соответствии с конституцией, был сформирован временный руководящий совет, состоящий из президента Ирана Масуда Пезешкиана , главы судебной власти Голям-Хосейна Мохсени-Эжеи и члена Совета стражей конституции Алирезы Арафи.

Его задача - обеспечить непрерывное руководство страной на время отсутствия верховного лидера, которого позже будет выбирать Совет экспертов - специальный орган, избирающий главного руководителя страны.